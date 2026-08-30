Κηφισιά – ΑΕΚ live για τη 2η αγωνιστική της Super League

Με… αύρα Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Λεωφόρο και καλείται να κάνει το 2/2 στη Super League. Πρώτο φετινό ματς πρωταθλήματος για την ομάδα του Λέτο, αφού η πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».