Αθλητικά

Κηφισιά – ΑΕΚ live για τη 2η αγωνιστική της Super League

Για το 2/2 στη Super League η ΑΕΚ, με την Κηφισιά να κάνει πρεμιέρα στη σεζόν μετά την αναβολή του αγώνα της με τον Παναθηναϊκό
Ο Μάγερ
Super League
2η αγωνιστική
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Μάγερ ανάμεσα σε δύο παίκτες της Κηφισιάς (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Με… αύρα Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Λεωφόρο και καλείται να κάνει το 2/2 στη Super League. Πρώτο φετινό ματς πρωταθλήματος για την ομάδα του Λέτο, αφού η πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

21:25 | 30.08.2026

Νωρίτερα η καλή ευκαιρία της Κηφισιάς

 

21:20 | 30.08.2026
25'

Κακός ρυθμός στα τελευταία λεπτά με πολλά φάουλ και καθυστερήσεις του αγώνα

21:19 | 30.08.2026
19'

Κίτρινη κάρτα και στον Γιάνγκε της Κηφισιάς για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Βιτάλις

21:17 | 30.08.2026
17'

Κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά για ένα πάτημα αντιπάλου

21:12 | 30.08.2026
21:10 | 30.08.2026
11'
Ευκαιρία για την Κηφισιά!

Ο Σαγκάλ πήρε την κεφαλιά από τον Μουκουντί αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια

21:07 | 30.08.2026
10'

Η Κηφισιά έχει ξεκινήσει πιο δυναμικά το ματς και προσπαθεί να "απειλήσει" την ΑΕΚ

21:04 | 30.08.2026
5'

Καλό σουτ του Γιάγκνε, αλλά χωρίς πολύ δύναμη, έπεσε και μπλόκαρε ο Στρακόσα για την ΑΕΚ

21:02 | 30.08.2026
2'

Ο Γιάνγκε πήρε την κεφαλιά αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, αλλά αστόχησε

20:57 | 30.08.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:56 | 30.08.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βασίλης Φωτιάς του συνδέσμου Πέλλας

20:54 | 30.08.2026

Ο αγώνας γίνεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που θα είναι η έδρα της Κηφισιά στο φετινό πρωτάθλημα

20:52 | 30.08.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Ζίνι
Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δοιρανλής, Πέτκοφ, Μπένι, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Εμπό, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Χριστόπουλος

20:51 | 30.08.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ


Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς

20:50 | 30.08.2026
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς


Ραμίρες, Αμπάντα, Ρόσον, Ούγκο Σόουζα, Ζολίμπουα, Ρουκουνάκη, Γιαγκνέ, Πόμπο, Αντονίσε, Ζέρσον και Σαγκάλ

20:50 | 30.08.2026
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Κηφισιά – ΑΕΚ: Δοκιμασία στη Λεωφόρο για την πρωταθλήτρια
Μετά το Champions League, η Ένωση επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα
20:49 | 30.08.2026

Η Κηφισιά από την άλλη πλευρά, κάνει πρεμιέρα στη Super League, αφού είχε αναβληθεί ο πρώτος αγώνας της με τον Παναθηναϊκό

20:45 | 30.08.2026

Η ΑΕΚ σάρωσε με 4-0 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα, ενώ προέρχεται και από τη θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League

20:44 | 30.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Κηφισιά - ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League

20:43 | 30.08.2026
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