Κηφισιά – ΑΕΚ live για τη 2η αγωνιστική της Super League

Με… αύρα Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Λεωφόρο και καλείται να κάνει το 2/2 στη Super League. Πρώτο φετινό ματς πρωταθλήματος για την ομάδα του Λέτο, αφού η πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».
Νωρίτερα η καλή ευκαιρία της Κηφισιάς
Κακός ρυθμός στα τελευταία λεπτά με πολλά φάουλ και καθυστερήσεις του αγώνα
Κίτρινη κάρτα και στον Γιάνγκε της Κηφισιάς για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Βιτάλις
Κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά για ένα πάτημα αντιπάλου
Ο Σαγκάλ πήρε την κεφαλιά από τον Μουκουντί αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια
Η Κηφισιά έχει ξεκινήσει πιο δυναμικά το ματς και προσπαθεί να "απειλήσει" την ΑΕΚ
Καλό σουτ του Γιάγκνε, αλλά χωρίς πολύ δύναμη, έπεσε και μπλόκαρε ο Στρακόσα για την ΑΕΚ
Ο Γιάνγκε πήρε την κεφαλιά αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, αλλά αστόχησε
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βασίλης Φωτιάς του συνδέσμου Πέλλας
Ο αγώνας γίνεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που θα είναι η έδρα της Κηφισιά στο φετινό πρωτάθλημα
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Ζίνι
Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δοιρανλής, Πέτκοφ, Μπένι, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Εμπό, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Χριστόπουλος
Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς
Ραμίρες, Αμπάντα, Ρόσον, Ούγκο Σόουζα, Ζολίμπουα, Ρουκουνάκη, Γιαγκνέ, Πόμπο, Αντονίσε, Ζέρσον και Σαγκάλ
Η Κηφισιά από την άλλη πλευρά, κάνει πρεμιέρα στη Super League, αφού είχε αναβληθεί ο πρώτος αγώνας της με τον Παναθηναϊκό
Η ΑΕΚ σάρωσε με 4-0 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα, ενώ προέρχεται και από τη θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Κηφισιά - ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League