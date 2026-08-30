Αθλητικά

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν στον Γιάννη Κωνσταντέλια το γκολ του Δημήτρη Πέλκα – Καθολικά χειροκροτήματα στο Περιστέρι

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς της Ντόρτμουντ και οι πρώην συμπαίκτες του δεν τον ξέχασαν
Η αφιέρωση των παικτών του ΠΑΟΚ
Η αφιέρωση των παικτών του ΠΑΟΚ στον Γιάννη Κωνσταντέλια/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε γνωστό ότι έπαθε ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του στην Bundesliga με την Ντόρτμουντ και οι παίκτες του ΠΑΟΚ του αφιέρωσαν το γκολ του Δημήτρη Πέλκα, το οποίο έφερε την ισοφάριση ενάντια στον Ατρόμητο.

Ο Πέλκας με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-1 στο Περιστέρι και στη συνέχισε έτρεξε στον πάγκο του ΠΑΟΚ για να σηκώσει και να φιλήσει τη φανέλα που είχαν φτιάξει οι άνθρωποι «δικεφάλου του Βορρά», που έγραφε «Περαστικά Κωνσταντέλια», για να χαρίσουν μία συγκινητική στιγμή, μετά το σοκαριστικό τραυματισμό του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο μεγάλος άτυχος πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα χάσει τη φετινή σεζόν, η οποία θα ήταν η πρώτη του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Η αφιέρωση των παικτών του ΠΑΟΚ στον Κωνσταντέλια/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Κωνσταντέλιας έχει στο πλευρό του όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ανέκαθεν ήταν από τους πιο αγαπητούς παίκτες του κοινού και αυτό φάνηκε και από το χειροκρότημα στο Περιστέρι τη στιγμή της αφιέρωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
152
86
74
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo