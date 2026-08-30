Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν στον Γιάννη Κωνσταντέλια το γκολ του Δημήτρη Πέλκα – Καθολικά χειροκροτήματα στο Περιστέρι

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε γνωστό ότι έπαθε ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του στην Bundesliga με την Ντόρτμουντ και οι παίκτες του ΠΑΟΚ του αφιέρωσαν το γκολ του Δημήτρη Πέλκα, το οποίο έφερε την ισοφάριση ενάντια στον Ατρόμητο.

Ο Πέλκας με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-1 στο Περιστέρι και στη συνέχισε έτρεξε στον πάγκο του ΠΑΟΚ για να σηκώσει και να φιλήσει τη φανέλα που είχαν φτιάξει οι άνθρωποι «δικεφάλου του Βορρά», που έγραφε «Περαστικά Κωνσταντέλια», για να χαρίσουν μία συγκινητική στιγμή, μετά το σοκαριστικό τραυματισμό του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μεγάλος άτυχος πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα χάσει τη φετινή σεζόν, η οποία θα ήταν η πρώτη του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.