Γιάννης Κωνσταντέλιας: Το διαφορετικό μήνυμα της Εθνικής Ελλάδας για τον τραυματισμό του

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστών και θα χρειαστεί να μείνει για καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης, με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας να στέλνει μήνυμα στήριξης στον διεθνή μεσοεπιθετικό.

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας προσπαθούσε να επαναφέρει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί για την οικογένειά του, αλλά όλα “πάγωσαν” μετά το σοβαρό τραυματισμό του στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ στην Bundesliga.

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Η “γαλανόλευκη” έκανε πάντως σχετική ανάρτηση για να εμψυχώσει τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, γράφοντας το όνομα “Ντέλιας” ως αρχικά για τις ευχές της: “Να έχεις δύναμη, Τίποτε δεν θα σε σταματήσει, Είμαστε δίπλα σου, Λεπτό με το λεπτό, Ισχυρή θέληση, Ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι, Σιδερένιος”, έγραψε στο instagram η Εθνική.