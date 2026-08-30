Αθλητικά

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Το διαφορετικό μήνυμα της Εθνικής Ελλάδας για τον τραυματισμό του

Ευχές με... λογοπαίγνια έστειλε η Εθνική Ελλάδας στον άτυχο ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ
Ο Κωνσταντέλιας
Ο Κωνσταντέλιας με την Εθνική Ελλάδας / ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστών και θα χρειαστεί να μείνει για καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης, με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας να στέλνει μήνυμα στήριξης στον διεθνή μεσοεπιθετικό.

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας προσπαθούσε να επαναφέρει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί για την οικογένειά του, αλλά όλα “πάγωσαν” μετά το σοβαρό τραυματισμό του στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ στην Bundesliga.

Η “γαλανόλευκη” έκανε πάντως σχετική ανάρτηση για να εμψυχώσει τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, γράφοντας το όνομα “Ντέλιας” ως αρχικά για τις ευχές της: “Να έχεις δύναμη, Τίποτε δεν θα σε σταματήσει, Είμαστε δίπλα σου, Λεπτό με το λεπτό, Ισχυρή θέληση, Ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι, Σιδερένιος”, έγραψε στο instagram η Εθνική.

Ο Κωνσταντέλιας είχε ανακοινώσει την απόφασή του να μην αγωνίζεται στην Εθνική Ελλάδας, πριν πάρει μετεγγραφή για τη Γερμανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
152
86
74
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo