Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός live για τη 2η αγωνιστική της Super League

Ολυμπιακός και Αστέρας Τρίπολης κοντράρονται στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για τη 2η αγωνιστική της Super League με τους Πειραιώτες να προέρχονται από νίκη στην 1η αγωνιστική σε αντίθεση με τους Αρκάδες που ηττήθηκαν από τον Παναιτωλικό.