Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός live για τη 2η αγωνιστική της Super League

Ολυμπιακός και Αστέρας Τρίπολης κοντράρονται στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για τη 2η αγωνιστική της Super League με τους Πειραιώτες να προέρχονται από νίκη στην 1η αγωνιστική σε αντίθεση με τους Αρκάδες που ηττήθηκαν από τον Παναιτωλικό.
Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να περνάει κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο
Ο Ορόσκο βγήκε απέναντι από τον Ορτέγκα και με δυνατό σουτ προσπάθησε να ανοίξε το σκορ για τους γηπεδούχους, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ
Αστέρας Τρίπολης: Κακαδιάρης, Χατζηεμμανουήλ, Καλτσάς, Μπρόρσον, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Μπουζούκης, Ριέρα, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα, Πέρεθ, Μακέντα
Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Γκονσάλες, Μπρούνο, Κλέιτον, Μουζακίτης
Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ρόκα, Σίλβα, Ελ Κααμπί
Παπαδόπουλος, Λάσκαρης, Μέντες, Σίλβα, Κώτσιρας, Γκονσάλες, Κουρμπέλης, Ορόσκο, Μπαρτόλο, Κετού, Ρικαρντίνιο