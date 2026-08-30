Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός live για τη 2η αγωνιστική της Super League

Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενάντια στους Αρκάδες που θέλουν τους πρώτους τους βαθμούς
Ο Ορτέγκα
Super League
2η αγωνιστική
0 - 0
1ο ημίχρονο
Ο Ορτέγκα κόντρα στον Αστέρα/ ( EUROKINISSI)
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Ολυμπιακός και Αστέρας Τρίπολης κοντράρονται στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για τη 2η αγωνιστική της Super League με τους Πειραιώτες να προέρχονται από νίκη στην 1η αγωνιστική σε αντίθεση με τους Αρκάδες που ηττήθηκαν από τον Παναιτωλικό.

21:25 | 30.08.2026
26'
Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει καλά στο ματς και έχει δώσει δικαιώματα στους γηπεδούχους που έχουν τη μεγάλη ευκαιρία του ματς
21:07 | 30.08.2026
12'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να περνάει κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο

21:06 | 30.08.2026
7'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα

Ο Ορόσκο βγήκε απέναντι από τον Ορτέγκα και με δυνατό σουτ προσπάθησε να ανοίξε το σκορ για τους γηπεδούχους, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ

20:57 | 30.08.2026
Σέντρα στο ματς
20:56 | 30.08.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
20:50 | 30.08.2026
Οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων

Αστέρας Τρίπολης: Κακαδιάρης, Χατζηεμμανουήλ, Καλτσάς, Μπρόρσον, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Μπουζούκης, Ριέρα, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα, Πέρεθ, Μακέντα

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Γκονσάλες, Μπρούνο, Κλέιτον, Μουζακίτης

20:50 | 30.08.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ρόκα, Σίλβα, Ελ Κααμπί

20:49 | 30.08.2026
Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης

Παπαδόπουλος, Λάσκαρης, Μέντες, Σίλβα, Κώτσιρας, Γκονσάλες, Κουρμπέλης, Ορόσκο, Μπαρτόλο, Κετού, Ρικαρντίνιο

20:44 | 30.08.2026
Οι φίλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες του «Θ. Κολοκοτρώνης»
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην Τρίπολη/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
20:41 | 30.08.2026
Ο Ολυμπιακός ψάχνει τη δεύτερη φετινή του νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οι Αρκάδες τους πρώτους τους βαθμούς
20:40 | 30.08.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό στο «Θ. Κολοκοτρώνης»
20:39 | 30.08.2026
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