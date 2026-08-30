Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς 5-2: Ο Μπρούνο Φερνάντες με χατ τρικ υπέγραψε την ανατροπή των «κόκκινων διαβόλων»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε 5-2 την Ίπσουιτς στο Ολντ Τράφορντ και έκανε την πρώτη της φετινή νίκη στην Premier League, μετά την ήττα της πρεμιέρας από τη Χαλ.

Ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε απίστευτη εμφάνιση και ουσιαστικά έδωσε μόνος του τη νίκη στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μιας και ολοκλήρωσε το ματς κόντρα στην Ίπσουιτς με τρία γκολ και μία ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Ντέιβις στο 29′, όμως δεν κατάφεραν να διατηρήσουν για πολλή ώρα το προβάδισμα, καθώς στο 40′ ο Μπρούνο Φερνάντες ισοφάρισε μετά από ασίστ του Κούνια.

Η Γιουνάιτεντ έκανε την ανατροπή στο 56′ με αυτογκόλ του Γκριβς. Ο Πορτογάλος σταρ των «κόκκινων διαβόλων» με άλλα δύο γκολ στο 61′ (με πέναλτι) και στο 68′ έκανε το 4-1 για να «καθαρίσει» ουσιαστικά το πρώτο τρίποντο της σεζόν.

Ο Εμπεμό στο 82′ πέτυχε το πέμπτο γκολ των γηπεδούχων, μετά από ασίστ του Φερνάντες που συνεχίζει από εκεί που το άφησε πέρυσι. Το τελικό 5-2 διαμόρφωσε ο Άκπομ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.