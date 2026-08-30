Αθλητικά

Ο Τάσος Δουβίκας «υπέγραψε» τη νίκη της Κόμο στην έδρα της Νάπολι

Σκόραρε ξανά στη Serie A ο Έλληνας επιθετικός, έχοντας δύο γκολ σε δύο αγώνες
Ο Τάσος Δουβίκας
Ο Τάσος Δουβίκας πανηγυρίζει κόντρα στη Νάπολι / REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο σπουδαίο διπλό της Κόμο στην έδρα της Νάπολι, καθώς πέτυχε με υπέροχο τελείωμα, το γκολ της νίκης, στο 2-1 της ομάδας του στη Serie A.

Η Κόμο άνοιξε το σκορ από το 17ο λεπτό του αγώνα με τον Μπατούρινα, αλλά παρά τη γρήγορη ισοφάριση της Νάπολι με τον Χέιλουντ, κατάφερε να “αποδράσει” από το γήπεδο “Ντιέγκο Μαραντόνα, χάρη σε γκολ του Τάσου Δουβίκα.

Με ένα φοβερό σουτ από τα όρια της περιοχής των Ναπολιτάνων, ο Έλληνας στράικερ διμαρόφωσε από το 34′ το τελικό σκορ της αναμέτρησης, αφού το VAR ακύρωσε και ένα τέρμα των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις.

Ο Τάσος Δουβίκας ξεκίνησε έτσι πολύ δυνατά και τη φετινή σεζόν στη Serie A, αφού είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα της ομάδας του στο ιταλικό πρωτάθλημα, έχοντας δύο γκολ σε δύο αγώνες.

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Αθλητικά
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