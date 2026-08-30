Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2: Αντέδρασε στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό με ανατροπή και ηγετικό Δημήτρη Πέλκα

Με τον Δημήτρη Πέλκα να βάζει δυο γκολ και σκοράρει για δεύτερο σερί ματς και τον Τάχα Άλι να έχει εντυπωσιακή επιστροφή από τον τραυματισμό του (είχε ασίστ και αναστάτωσε πολλές φορές την αντίπαλη άμυνα) ο ΠΑΟΚ πέρασε με ανατροπή από την έδρα του Ατρομήτου (1-2) και έκανε το 2/2 στη φετινή Super League. Χωρίς βαθμό παρέμειναν οι Περιστεριώτες. Δείτε το live του αγώνα.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο Ατρόμητος είχε μια ελαφρά υπεροχή επί του ΠΑΟΚ, κυρίως λόγω της ενέργειας που έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και της πίεσης που άσκησε στο χώρο του κέντρου. Η άνοδος του Τάχα Άλι και η βοήθεια που προσέφερε μεσοεπιθετικά στον Πέλκα, βελτίωσε την εικόνα του “δικεφάλου”, με τον Εντιαγέ να παίρνει αρκετές πάσες.

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Με τον ΠΑΟΚ να “πατάει” την αντίπαλη περιοχή πιο ενεργά και τον Τάχα Άλι να έχει ένα καλό σουτ στο 17′, τα πράγματα έδειχναν πως το γκολ δεν θα αργήσει για τους Θεσσαλονικείς. Στο 19′ όμως ήρθε το 1-0 για τον Ατρόμητο. Ο Καραμάνης έκανε φοβερή προσπάθεια ξεπερνώντας σαν σταματημένο τον Χατζηδιάκο, πάσαρε στον Νούνιες και αυτός νίκησε τον Παβλένκα.

Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε γρήγορα το σοκ και βγήκε μπροστά για να σκοράρει, με τον Άλι να ξεχωρίζει. Ο Σουηδός έδωσε πάσα στον Μπάμπα -που έμπαινε στην αντίπαλη περιοχή- με τον αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να πιάνει ένα ισχυρό σουτ και να στέλνει την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Χουτεσιώτη (η μπάλα στην επιστροφή πήγε στα χέρια του Έλληνα τερματοφύλακα). Λίγο μετά (27′) ο Εντιαγέ έπιασε το χαμηλό σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, η μπάλα βρήκε στον εκτεθειμένο Πέλκα, πήγε στα δίχτυα των Περιστεριωτών, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ (ήταν πολλά μέτρα μπροστά από τον τελευταίο αμυνόμενο).

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αρκετά, αλλά στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους (43′) ο ΠΑΟΚ “χτύπησε”! Ο Άλι έκανε μια εντυπωσιακή ατομική, έβγαλε την άψογη σέντρα από τα αριστερά και ο Πέλκας -με κεφαλιά ψαράκι- από το ύψος της μικρής περιοχής νίκησε τον Χουτεσιώτη και έκανε το 1-1. Ο Έλληνας διεθνήw ποδοσφαιριστής έτρεξε προς τον πάγκο του “δικεφάλου” και σήκωσε στον αέρα φανέλα που έγραφε “Περαστικά Κωνσταντέλια”.

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Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι δυο προπονητές προσπάθησαν να διορθώσουν κάποια πράγματα στις ενδεκάδες τους. Ο Λίσι έβαλε τον Μιχαηλίδη στη θέση του Χατζηδιάκου -που δεν “πάτησε” καλά στο ματς- ενώ ο Ατρόμητος έβαλε τον Τσαντίλα στη θέση του Τσακμάκη, ο οποίος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο από τον Τάχα Άλι.

Ο Ατρόμητος έδειξε και πάλι να “πατάει” καλά και στο 56′ είχε μεγάλη στιγμή για να σκοράρει. Ο Μουτουσαμί εκτέλεσε από απόσταση με τον Παβλένκα να αποκρούει με αστάθεια. Ο Πνευμονίδης πήρε ριμπάουντ εκτέλεσε τον Τσέχο τερματοφύλακα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά, ωστόσο ο Μιχαηλίδης πάνω στη γραμμή έσωσε τον ΠΑΟΚ από ένα βέβαιο γκολ.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι δυο προπονητές προσπάθησαν να διορθώσουν κάποια πράγματα στις ενδεκάδες τους. Ο Λίσι έβαλε τον Μιχαηλίδη στη θέση του Χατζηδιάκου -που δεν “πάτησε” καλά στο ματς- ενώ ο Ατρόμητος έβαλε τον Τσαντίλα στη θέση του Τσακμάκη, ο οποίος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο από τον Τάχα Άλι.

Ο Ατρόμητος έδειξε και πάλι να “πατάει” καλά και στο 56′ είχε μεγάλη στιγμή για να σκοράρει. Ο Μουτουσαμί εκτέλεσε από απόσταση με τον Παβλένκα να αποκρούει με αστάθεια. Ο Πνευμονίδης πήρε ριμπάουντ εκτέλεσε τον Τσέχο τερματοφύλακα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά, ωστόσο ο Μιχαηλίδης πάνω στη γραμμή έσωσε τον ΠΑΟΚ από ένα βέβαιο γκολ.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε και πάλι να γίνεται επιθετικός και στο 64′ έφτασε στην ανατροπή του σκορ. Οι αμυντικοί του Ατρόμητου δεν μπορούσαν να διώξουν την μπάλα σε μία φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή τους, η μπάλα έφτασε στον Πέλκα ο οποίος -με ένα πλασέ με το αριστερό- έκανε το 1-2.

ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Οι δυο ομάδες προχώρησαν σε νέες αλλαγές. Ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να γίνει αρκετά πιεστικός, αφού ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερο χρόνο την κατοχή της μπάλας. Στο 80′ το σουτ του Ζαφείρη από τα όρια της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ το ίδιο έγινε και στο γυριστό του Άλβαρες, από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής.

ο Ατρόμητος προσπάθησε να φέρει το ματς στα ίσα στα τελευταία λεπτά, φώναξε για πέναλτι, ζητώντας χέρι του Ελουστόντο σε κοντινή κεφαλιά παίκτη των γηπεδoύχων, αλλά το VAR δεν έδωσε κάτι. Στην εκτέλεση του κόρνερ που ακολούθησε, ο Μουτουσαμί έπιασε σουτ από καλή θέση, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά άουτ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος (Ν. Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Τσακμάκης (46’ Τσαντίλας) , Μουτουσαμί, Καραμάνης, Πνευμονίδης (73’ Τζοβάρας), Τσιλούλης (73’ Χότζα), Τσούμπερ (73’ Κώτσης), Νούνιες (85’ Μάγκνουσον)

ΠΑΟΚ (Α. Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος (46’ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Άλι (66΄Χατσίδης), Τέιλορ (59’ Σανταμαρία), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς (82΄Θυμιάνης), Πέλκας, Εντιαγέ (81’ Μύθου)