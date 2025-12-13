Άρης – Ολυμπιακός: Με δεδομένες απουσίες οι «κίτρινοι», δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Χιμένεθ

Ο Άρης θα υποδεχθεί αύριο (14/12/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) τον Ολυμπιακό για τη 14η αγωνιστική της Super League, με τον Μανόλο Χιμένεθ να κρατάει “κλειστά” τα… χαρτιά του και να μην ανακοινώνει αποστολή για το ματς.

Ο προπονητής του Άρη είναι πιθανό να κρύβει… εκπλήξεις για την ενδεκάδα του αγώνα, αφού δοκίμασε και σχήματα χωρίς τον Μορόν στην κορυφή της επίθεσης ενόψει Ολυμπιακού, ενώ δεδομένα έχει εκτός τους Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Μεντίλ και Δώνη.

