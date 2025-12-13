Άρης – Ολυμπιακός: Με δεδομένες απουσίες οι «κίτρινοι», δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Χιμένεθ

Ο Άρης θα υποδεχθεί αύριο (14/12/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) τον Ολυμπιακό για τη 14η αγωνιστική της Super League, με τον Μανόλο Χιμένεθ να κρατάει “κλειστά” τα… χαρτιά του και να μην ανακοινώνει αποστολή για το ματς.
Ο προπονητής του Άρη είναι πιθανό να κρύβει… εκπλήξεις για την ενδεκάδα του αγώνα, αφού δοκίμασε και σχήματα χωρίς τον Μορόν στην κορυφή της επίθεσης ενόψει Ολυμπιακού, ενώ δεδομένα έχει εκτός τους Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Μεντίλ και Δώνη.
Η ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης
Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (14/12, 20:00), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό ντέρμπι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής (αγωνιστικό παιχνίδι).
Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.
* Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας.