Άρης: Οριστική συμφωνία με τον Μιχάλη Γρηγορίου

«Κλείδωσε» ο διάδοχος του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη
Ο Μιχάλης Γρηγορίου
Ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αγώνα της Super League (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, για το υπόλοιπο της σεζόν 2025-26 στη Super League.

Ο Άρης αποφάσισε να απομακρύνει τον Μανόλο Χιμένεθ από τον πάγκο του, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να είναι εξ αρχής ο εκλεκτός της διοίκησης των “κιτρίνων” για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.

Ο πρώην προπονητής του Πανσερραϊκού και της Λαμίας, αναμένεται να ανακοινωθεί μάλιστα σύντομα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ώστε να βρεθεί στοn πάγκο της, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στην επόμενη αγωνιστική της Super League.

