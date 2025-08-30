Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Εντυπωσιακό διπλό για τους Αγρινιώτες στο «Βικελίδης»

Ο Άρης δέχθηκε δύο γκολ στο τελευταίο μισάωρο του αγώνα και γνώρισε την πρώτη εντός έδρας ήττα του στη σεζόν, με τον Παναιτωλικό να πανηγυρίζει μία εντυπωσιακή νίκη με 2-0 στη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Παρότι είχε την κατοχή της μπάλας στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Άρης δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ και ο Παναιτωλικός αποδείχθηκε πιο εύστοχος στις λίγες δικές του ευκαιρίες, για να φθάσει έτσι σε μία σημαντική νίκη, για τους πρώτους του βαθμούς στη φετινή Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Ατρόμητο, οι Αγρινιώτες έβγαλαν αντίδραση στο “Κλεάνθης Βικελίδης” και υποχρέωσαν τους “κίτρινους” στην πρώτη δική τους απώλεια βαθμών στη σεζόν.

Ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ κόντρα στον Άρη, με τον Αγκίρε στο 65′, μετά από ωραία κάθετη πάσα του Σιέλη, ενώ τη νίκη της ομάδας του “σφράγισε” με δυνατό σουτ στο 87ο λεπτό του αγώνα, ο Αλέξιτς. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν έτσι από μία δύσκολη έδρα και έδειξαν τα.. δόντια τους ενόψει της συνέχειας.

Πισωγύρισμα αντίθετα, για τον Άρη του Μαρίνου Ουζουνίδη, αφού μετά την άνετη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής επί του Βόλου, πραγματοποίησε την πρώτη του “γκέλα” στο “Κλεάνθης Βικελίδης” και έμεινε στους 3 βαθμούς στη βαθμολογία της Super League.

Οι συνθέσεις στο Άρης – Παναιτωλικός

Άρης (Ουζουνίδης): Μάικιτς, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Φρίντεκ (69′ Μεντίλ), Ράτσιτς (56′ Μισεουί), Γένσεν, Μόντσου, Νταντί (46′ Γιαννιώτας), Πέρεθ (29′ Μαρουτσάν, 70′ Καντεγουέρε), Μορόν

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Γκαρσία (77′ Στάιτς), Αποστολόπουλος (77′ Ματαν), Κόγιτς, Λουίς, Μίχαλακ, Εστέμπαν, Αγκίρε, Μανρίκε