Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετη πρόκριση για τους Θεσσαλονικείς στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερο πρόβλημα από τον Παναιτωλικό, ο Άρης πήρε την εύκολη εντός έδρας νίκη κόντρα στους Αγρινιώτες (2-0) και προκρίθηκε στους “8” του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε μονό αγώνα -στη Λεωφόρο- τον Παναθηναϊκό.

Ο Άρης είχε από τα πρώτα λεπτά τον έλεγχο του αγώνα και ο Φαμπιάνο έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 5′ με δυνατή κεφαλιά, την οποία απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Ζίφκοβιτς. Ο Παναιτωλικός δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός και η ομάδα του Χιμένεθ εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της, ανοίγοντας το σκορ στο 30′ με καταπληκτική κεφαλιά του Μορόν μετά από σέντρα ακριβείας του Μισεουί. Πριν βγει το πρώτο 45λεπτο, οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στο 2-0. Ο Ράτσιτς έπιασε ένα ισχυρό σουτ εκτός μεγάλης περιοχής στο 44′ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζίβκοβιτς.

Ο Παναιτωλικός έδειξε πιο επιθετική διάθεση στο ξεκίνημα της επανάληψης, αλλά ο Άρης δεν απειλήθηκε και πίεσε να φτάσει σε νέο γκολ. Στο 71′ η κεφαλιά του Καντεβέρε έστειλε την μπάλα να “ξύσει” το οριζόντιο δοκάρι. Επτά λεπτά μετά, ο ίδιος παίκτης δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Η κορυφαία στιγμή των φιλοξενούμενων στο ματς χάθηκε στο 85′. Ο Μαντσάν μπήκε στην περιοχή του Άρη από θέση αριστερά, πλάσαρε με το δεξί τον Αθανασιάδη και έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Γκρανάθ βρέθηκε απέναντι από τον Έλληνα πορτιέρε των γηπεδούχων, μέσα στη μικρή περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει.

Στο 90′ ο Άρης βρήκε τρίτο γκολ με Καντεβέρε να σκοράρει, όμως ο Γένσεν έβγαλε την ασίστ από θέση οφσάιντ κι έτσι το τέρμα δεν μέτρησε.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (80′ Γκνίνγκ), Πέρεθ (70′ Ντούντου), Παναγίδης (80′ Χαρούπας), Μισεουί (46′ Γιένσεν), Μορόν (63′ Καντεβέρε)

Παναιτωλικός: Ζίβκοβιτς, Μαυρίας (85′ Γκράναθ), Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (72′ Εστέμπαν), Νικολάου (46′ Μπρέγκου), Ματσάν (85′ Σμυρλής), Μίχαλακ (46′ Ενκολόλο), Άλεξιτς