Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Δεύτερη εντός έδρας απώλεια βαθμών για τους Θεσσαλονικείς στη Super League

Ο Άρης δεν κατάφερε να κερδίσει κόντρα στον Πανσερραϊκό. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 και πήραν από έναν βαθμό, μετά την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν κατάφερε να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Σάκη Τσιώλη, που κρατάει από το 2011, με τις περισσότερες σερί νίκες στον Άρη. Έμεινε στις τέσσερις διαδοχικές νίκες και άφησε τον Έλληνα προπονητή να είναι μόνος πρώτος στη συγκεκριμένη λίστα στην ιστορία των κίτρινων, μετά την ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό στο «Κλ. Βικελίδης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αναμέτρηση ο Άρης προηγήθηκε στο σκορ με κεφαλιά του Μόντσου στο 43′, μετά από σέντρα ακριβείας του Τεχέρο. Οι φιλοξενούμενοι, απάντησαν με το ίδιο νόμισμα. Ο Ιβάν εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Γκριν και με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Διούδη για να ισοφαρίσει σε 1-1 για τον Πανσερραϊκό στο 50′. Οι γηπεδούχοι είχαν κάποιες καλές στιγμές με τον Τεχέρο, τον Μισεουί και τον Γιαννιώτα, όμως δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ που έψαχναν για να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

Ο Άρης βρίσκεται στην 4η θέση με 10 βαθμούς στην Super League, ενώ οι Σερραίοι έφτασαν τους 2 βαθμούς και είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.