Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 τελικό: Λευκή ισοπαλία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Οι δύο ομάδες "κόλλησαν" στο μηδέν
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ
Super League
20η αγωνιστική
0 - 0
Τελικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Super League.

20:58 | 08.02.2026
Ήρωες οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων στα τελευταία λεπτά
20:57 | 08.02.2026
Άρης - ΠΑΟΚ 0-0
20:57 | 08.02.2026
Τέλος αγώνα!
20:56 | 08.02.2026

Μοίρασε κίτρινες κάρτες ο διαιτητής

20:56 | 08.02.2026

Ένα κουβάρι οι παίκτες, χωρίς ευτυχώς να ξεφεύγει η κατάσταση

20:55 | 08.02.2026

Πολλά νεύρα στα τελευταία δευτερόλεπτα

20:54 | 08.02.2026

Κίτρινη κάρτα στον Κουαμέ

20:52 | 08.02.2026
90+2 Τεράστια ευκαιρία για τον Άρη!

Κεφαλιά του Φαμπιάνο, έδιωξε εντυπωσιακά ο Παβλένκα

20:51 | 08.02.2026
Φοβερό γυριστό του Πέλκα, εντυπωσιακή επέμβαση του Αθανασιάδη

Τεράστια φάση για τον ΠΑΟΚ

20:51 | 08.02.2026
4 τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:49 | 08.02.2026
Φτάσαμε στο 90'
20:48 | 08.02.2026
Είναι οφσάιντ, παραμένει το 0-0
20:48 | 08.02.2026
Για να δούμε αν μετράει το γκολ του ΠΑΟΚ
20:45 | 08.02.2026
Ο Οζντόεφ σκόραρε, αλλά ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι για οφσάιντ
20:40 | 08.02.2026
84' Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Καμαρά και Γερεμέγεφ μέσα, έξω Γιακουμάκης και Ζαφείρης

20:37 | 08.02.2026

Ο Γιακουμάκης έκανε την προβολή, πολύ άουτ η μπάλα

20:33 | 08.02.2026
20:32 | 08.02.2026
72' Αλλαγή για τον Άρη

Γκαρέ αντί Πέρεθ

20:27 | 08.02.2026
Φτάσαμε στο 70', παραμένει το 0-0
20:25 | 08.02.2026
65' Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζίβκοβιτς έκλεψε την μπάλα, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια

20:20 | 08.02.2026
64' Ευκαιρία για τον Άρη

Σουτ του Δώνη, άουτ η μπάλα

20:17 | 08.02.2026
60' Αλλαγές για τον Άρη

Κούαμε αντί Μορόν και Δώνης αντί Ροντρίγκες

20:15 | 08.02.2026
O Ντεσπόντοβ ζήτησε αλλαγή. Ο Τάισον ετοιμάζεται

Αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

20:14 | 08.02.2026
54' Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Μιχαηλίδης στη θέση του Βολιάκο

20:10 | 08.02.2026

Σουτ του Πέλκα, πολύ άουτ η μπάλα

20:09 | 08.02.2026

Ο Πέλκας δέχθηκε την μπάλα στο κεφάλι από μικρή απόσταση και με μεγάλη δύναμη και δέχεται τις πρώτες βοήθειες

 

20:08 | 08.02.2026

Σουτ του Ράσιτς, μπλόκαρε ο Παβλένκα

20:06 | 08.02.2026
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
20:05 | 08.02.2026
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες
19:57 | 08.02.2026
19:56 | 08.02.2026
19:46 | 08.02.2026
Ημίχρονο στο Βικελίδης: Άρης - ΠΑΟΚ 0-0
19:42 | 08.02.2026

Κίτρινη στον Βολιάκο για φάουλ στον Μορόν

 
19:38 | 08.02.2026
Τελευταίο 5λεπτο στο πρώτο μέρος
19:37 | 08.02.2026
Ο ΠΑΟΚ πολιορκεί την εστία του Άρη

Σουτ του Ζαφείρη, άουτ η μπάλα

19:36 | 08.02.2026
36' Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Ντεσπόντοφ βγήκε απέναντι στον Αθανασιάδη, έπειτα από πάσα του Ζίβκοβιτς, αλλά ο Έλληνας κίπερ τον νίκησε
 

19:35 | 08.02.2026
Πρώτη τελική για τον Άρη με τον Μορόν!

Μετά από τρομερή ενέργεια του Ντούντου, το πλαινό σουτ του Ισπανού κόντραρε και πήγε κόρνερ
 

19:32 | 08.02.2026
Φτάσαμε στο 35', παραμένει το 0-0
19:26 | 08.02.2026

Κίτρινη κάρτα στον Πέρεθ για βουτιά εντός περιοχής

 
19:25 | 08.02.2026
25' Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ!

Ο Πέλκας σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε ελάχιστα άουτ
 

19:20 | 08.02.2026

25' Πολλά φάουλ, λίγες καλές στιγμές στο παιχνίδι

19:20 | 08.02.2026
Ο ΠΑΟΚ πατάει καλύτερα και ψάχνει το γκολ
19:13 | 08.02.2026
20 λεπτά χωρίς σκορ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
19:12 | 08.02.2026
11' Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζαφείρης έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ του δεν ήταν καλό

19:11 | 08.02.2026
Στα πρώτα δέκα λεπτά του ντέρμπι, ο διαιτητής έχει δώσει 2 κίτρινες κάρτες
19:11 | 08.02.2026
Κίτρινη και στον Ζαφείρη που παρεμπόδισε τον Αθανασιάδη
19:11 | 08.02.2026
Κίτρινη στον Χόνγκλα για σκληρό μαρκάρισμα στον Μπάμπα
19:09 | 08.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΡΗΣ - ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:07 | 08.02.2026
Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έχουν στο κέντρο της φανέλας τους χαραγμένη την ημερομηνία 27/01/2026

Είναι η μέρα του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου 7 φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους

19:04 | 08.02.2026

Πρώτο αναγνωριστικό πεντάλεπτο στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

19:04 | 08.02.2026
3' Πρώτη στιγμή στο παιχνίδι

Σουτ του Πέλκα, άουτ η μπάλα

19:02 | 08.02.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
19:01 | 08.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΡΗΣ - ΠΑΟΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)
18:53 | 08.02.2026
Ωραία η ατμόσφαιρα στο "Κλ. Βικελίδης"
18:53 | 08.02.2026
Άρης και ΠΑΟΚ έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι δύο φορές τη φετινή σεζόν

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Βικελίδης στις 03/12 για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ ο Δικέφαλος επικράτησε 3-1 των κίτρινων στην Τούμπα για την Stoiximan Super League τέσσερις ημέρες αργότερα. 

18:52 | 08.02.2026
Εκτός αποστολής ο Μεϊτέ για τον ΠΑΟΚ

Ο μέσος των ασπρόμαυρων είχε ενοχλήσεις στο ισχίο και προτιμήθηκε να μείνει εκτός για να ετοιμαστεί για τα επόμενα ματς του ΠΑΟΚ

18:51 | 08.02.2026
Οι διαιτητές του αγώνα

Διαιτητής: Στέγκεμαν

Επόπτες: Γκουνς, Μάιμπουμ

4ος: Κατσικογιάννης

VAR: Σρέντερ, Πέτερσεν

18:51 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεβ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοβ, Γιακουμάκης. 

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Τάισον, Μπαλντέ, Γερεμέγεφ, Μύθου. 

18:50 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα του Άρη

Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Μορόν.

Στον πάγκο: Διούδης, Δώνης, Μπουσαΐντ, Κέρκεζ, Νινγκ, Φριντεκ, Γκαρέ, Καράι, Ρόουζ, Αλφαρέλα, Κουαμέ

18:50 | 08.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Super League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
100
98
73
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo