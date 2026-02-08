Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 τελικό: Λευκή ισοπαλία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έχουν στο κέντρο της φανέλας τους χαραγμένη την ημερομηνία 27/01/2026

Είναι η μέρα του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου 7 φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους