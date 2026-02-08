Παρακολουθήσατε live το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Super League.
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 τελικό: Λευκή ισοπαλία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Μοίρασε κίτρινες κάρτες ο διαιτητής
Ένα κουβάρι οι παίκτες, χωρίς ευτυχώς να ξεφεύγει η κατάσταση
Πολλά νεύρα στα τελευταία δευτερόλεπτα
Κίτρινη κάρτα στον Κουαμέ
Κεφαλιά του Φαμπιάνο, έδιωξε εντυπωσιακά ο Παβλένκα
Τεράστια φάση για τον ΠΑΟΚ
Καμαρά και Γερεμέγεφ μέσα, έξω Γιακουμάκης και Ζαφείρης
Ο Γιακουμάκης έκανε την προβολή, πολύ άουτ η μπάλα
Γκαρέ αντί Πέρεθ
Ο Ζίβκοβιτς έκλεψε την μπάλα, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια
Σουτ του Δώνη, άουτ η μπάλα
Κούαμε αντί Μορόν και Δώνης αντί Ροντρίγκες
Αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ
Μιχαηλίδης στη θέση του Βολιάκο
Σουτ του Πέλκα, πολύ άουτ η μπάλα
Ο Πέλκας δέχθηκε την μπάλα στο κεφάλι από μικρή απόσταση και με μεγάλη δύναμη και δέχεται τις πρώτες βοήθειες
Σουτ του Ράσιτς, μπλόκαρε ο Παβλένκα
Σουτ του Ζαφείρη, άουτ η μπάλα
Ο Ντεσπόντοφ βγήκε απέναντι στον Αθανασιάδη, έπειτα από πάσα του Ζίβκοβιτς, αλλά ο Έλληνας κίπερ τον νίκησε
Μετά από τρομερή ενέργεια του Ντούντου, το πλαινό σουτ του Ισπανού κόντραρε και πήγε κόρνερ
Ο Πέλκας σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε ελάχιστα άουτ
25' Πολλά φάουλ, λίγες καλές στιγμές στο παιχνίδι
Ο Ζαφείρης έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ του δεν ήταν καλό
Είναι η μέρα του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου 7 φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους
Πρώτο αναγνωριστικό πεντάλεπτο στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Σουτ του Πέλκα, άουτ η μπάλα
Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Βικελίδης στις 03/12 για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ ο Δικέφαλος επικράτησε 3-1 των κίτρινων στην Τούμπα για την Stoiximan Super League τέσσερις ημέρες αργότερα.
Ο μέσος των ασπρόμαυρων είχε ενοχλήσεις στο ισχίο και προτιμήθηκε να μείνει εκτός για να ετοιμαστεί για τα επόμενα ματς του ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Στέγκεμαν
Επόπτες: Γκουνς, Μάιμπουμ
4ος: Κατσικογιάννης
VAR: Σρέντερ, Πέτερσεν
Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεβ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοβ, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Τάισον, Μπαλντέ, Γερεμέγεφ, Μύθου.
Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Μορόν.
Στον πάγκο: Διούδης, Δώνης, Μπουσαΐντ, Κέρκεζ, Νινγκ, Φριντεκ, Γκαρέ, Καράι, Ρόουζ, Αλφαρέλα, Κουαμέ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Super League
