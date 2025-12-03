Άρης – ΠΑΟΚ 1-1 τελικό: Ισοπαλία στο ντέρμπι με ισοφάριση από Γιακουμάκη στη λήξη

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, έκλεψε την… παράσταση της αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι δυο ομάδες έδωσαν μάχη στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη Super League (07.12.2025, 19:30) με το ματς να μένει στο 1-1, με γκολ του Γιακουμάκη στη λήξη.
Ο Γιακουμάκης με buzzer beater ψαλιδάκι έφερε στα ίσια το ντέρμπι (1-1) με τον Άρη και στέρησε από τους κίτρινους τη δυνατότητα να κλείσουν θέση στην πρώτη 4άδα τηες League Phase του Κυπέλλου
Πεσμένος, με ανάποδο ψαλίδι σκόραρε ο Έλληνας επιθετικός του ΠΑΟΚ
Ελέγχεται η φάση στην μπαλιά του Τάισον, πριν το γκολ του Γιακουμάκη
Τρομερή σέντρα του Μπάμπα από τα αριστερά, δυο παίκτες του ΠΑΟκ δεν κατάφεραν να πάρουν την κεφαλιά και να σκοράρουν
Υπάρχει έλεγχος της φάσης
Οριακή φάση, ίσως το μαρκάρισμα να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή
Ελάχιστα άουτ η μπάλα από κεφαλιά του Μπιάνκο, μετά από εκτέλεση κόρνερ
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ, η μπάλα βρήκε στο τείχος, στο έδαφος, πήρε ύψος και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι
Φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής
Η διαφορά τερμάτων μεταξύ ΑΕΚ και Άρη είναι ακριβώς η ίδια (6-1). Όμως οι Θεσσαλονικείς υπερτερούν χάρη στο τρίτο κριτήριο. Πέτυχαν τέσσερα γκολ εκτός έδρας, ενώ η ΑΕΚ 2
Έχει βγει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου
Στο έδαφος ο Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ - Πιάνει το αριστερό του γόνατο
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Σέντρα του Ζίβκοβιτς από αριστερά, δύσκολη κεφαλιά του Ντεσπόντοφ στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα έφυγε ψηλά
Μεγάλη επέμβαση του Αθανασιάδη σε εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς
Γύρισμα του Μόντσου από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Ντούντου στο ημικύκλιο της περιοχής, που έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε στα πόδια του Οζντόεφ και πέρασε σε κόρνερ
Θα το εκτελέσει ο Ντεσπόντοφ
Μετά από εκτέλεση κόρνερ, οι δυο παίκτες πιάστηκαν στο δεύτερο δοκάρι και έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο - Εξετάζεται το μαρκάρισμα του παίκτη του Άρη σε αυτόν του ΠΑΟΚ
Μικρή ένταση με Μόντσου και Βολιάκο - Υπάρχει έλεγχος για πιθανό πέναλτι
Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του Βολιάκο, η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Άρη
Δύσκολη σέντρα του Ντεσπόντοφ από δεξιά, ποβολή του Μύθου, ο Αθανασιάδης έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι
ο Σάστρε πρόλαβε να διώξει πριν ο Παναγίδης κάνει προβολή και σκοράρει
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας
4ος: Κόκκινος
VAR: Ιβάν Μπέμπεκ
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοβ, Ζίβκοβιτς, Μύθου.
Αναπληρωματικοί: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Κένι, Λόβρεν, Κετζιόρα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Τάισον, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.
Ο Ζίβκοβιτς, μετά και τις απουσίες των Κωνσταντέλια, Τάισον, είναι ο μοναδικός από τους βασικούς μεσοεπιθετικά, που ξεκινάει και πάλι βασικός
Απ' την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βάζει στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ τον Μύθου και τους Μπιάνκο, Βολιάκο. Βασικός έπειτα από 1,5 μήνα ο Καμαρά
Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάσης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Παναγίδης, Ντούντου
Στην αποστολή βρίσκονται οι Μάικιτς, Καράι, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Τεχέρο, Μορουτσάν, Νινγκ, Μισεουί, Σίστο, Χαρούπας, Γιαννιώτας και Μορόν
Αντιθέτως, θέση στην 11αδα έχει ο Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος μαζί με τους Πέρεθ, Ντούντου και Παναγίδης είναι συνθέτουν την τετράδα της μεσοεπιθετικής γραμμής
Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στην 11αδα του Άρη, με σπουδαιότερη την απουσία του Λορέν Μορόν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Άρης - ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson