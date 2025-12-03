Άρης – ΠΑΟΚ 1-1 τελικό: Ισοπαλία στο ντέρμπι με ισοφάριση από Γιακουμάκη στη λήξη

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, έκλεψε την… παράσταση της αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι δυο ομάδες έδωσαν μάχη στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη Super League (07.12.2025, 19:30) με το ματς να μένει στο 1-1, με γκολ του Γιακουμάκη στη λήξη.