Άρης – ΠΑΟΚ 1-1 τελικό: Ισοπαλία στο ντέρμπι με ισοφάριση από Γιακουμάκη στη λήξη

Τρομερό γκολ ο Έλληνας επιθετικός στη λήξη του ντέρμπι
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Κύπελλο Ελλάδας
4η αγωνιστική της League Phase
0 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, έκλεψε την… παράσταση της αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι δυο ομάδες έδωσαν μάχη στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη Super League (07.12.2025, 19:30) με το ματς να μένει στο 1-1, με γκολ του Γιακουμάκη στη λήξη.

23:42 | 03.12.2025
23:42 | 03.12.2025

Ο Γιακουμάκης με buzzer beater ψαλιδάκι έφερε στα ίσια το ντέρμπι (1-1) με τον Άρη και στέρησε από τους κίτρινους τη δυνατότητα να κλείσουν θέση στην πρώτη 4άδα τηες League Phase του Κυπέλλου

23:34 | 03.12.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα, 1-1 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
23:33 | 03.12.2025
Μετράει το 1-1
23:32 | 03.12.2025

Πεσμένος, με ανάποδο ψαλίδι σκόραρε ο Έλληνας επιθετικός του ΠΑΟΚ

23:32 | 03.12.2025

Ελέγχεται η φάση στην μπαλιά του Τάισον, πριν το γκολ του Γιακουμάκη

23:28 | 03.12.2025
90+6'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-1 με τον Γιακουμάκη
23:26 | 03.12.2025
5 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
23:25 | 03.12.2025
90'

Τρομερή σέντρα του Μπάμπα από τα αριστερά, δυο παίκτες του ΠΑΟκ δεν κατάφεραν να πάρουν την κεφαλιά και να σκοράρουν

23:24 | 03.12.2025
89'
Κίτρινη κάρτα στον Πέρεζ
23:21 | 03.12.2025
87'
Κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα
23:20 | 03.12.2025
23:18 | 03.12.2025
83'
Αλλαγές για τον Άρη, Τεχέρο αντί Φρίντεκ, Χαρούπας αντί Παναγίδη
23:16 | 03.12.2025
81'
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ, Κένι αντί Σάστρε και Ιβανούσετς αντί Ζίβκοβιτς
23:15 | 03.12.2025
τελευταίο δεκάλεπτο στο ντέρμπι
23:12 | 03.12.2025
79'
Αλλαγή για τον Άρη, ο Μορόν στη θέση του Ντούντου
23:11 | 03.12.2025
76'
Κίτρινη κάρτα στον Χατσίδη
23:10 | 03.12.2025
75'
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ, Χατσίδης αντί Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκης αντί Μύθου
23:09 | 03.12.2025
23:05 | 03.12.2025
72'
Κίτρινη κάρτα στον Ζίβκοβιτς για "θέατρο"
23:05 | 03.12.2025
ΦΑΟΥΛ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ και όχι πέναλτι
23:05 | 03.12.2025

Υπάρχει έλεγχος της φάσης

23:04 | 03.12.2025

Οριακή φάση, ίσως το μαρκάρισμα να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή

23:01 | 03.12.2025
68'
ΠΕΝΑΛΤΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΡΗ
23:00 | 03.12.2025
63'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Τάισον αντί Μπιάνκο
23:00 | 03.12.2025
63'

Ελάχιστα άουτ η μπάλα από κεφαλιά του Μπιάνκο, μετά από εκτέλεση κόρνερ

22:57 | 03.12.2025
62'
ΔΟΚΑΡΙ για τον ΠΑΟΚ

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ, η μπάλα βρήκε στο τείχος, στο έδαφος, πήρε ύψος και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι

22:55 | 03.12.2025
61'

Φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής

22:54 | 03.12.2025
22:54 | 03.12.2025
22:49 | 03.12.2025

Η διαφορά τερμάτων μεταξύ ΑΕΚ και Άρη είναι ακριβώς η ίδια (6-1). Όμως οι Θεσσαλονικείς υπερτερούν χάρη στο τρίτο κριτήριο. Πέτυχαν τέσσερα γκολ εκτός έδρας, ενώ η ΑΕΚ 2

22:48 | 03.12.2025

Έχει βγει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου

22:46 | 03.12.2025
52'

Στο έδαφος ο Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ - Πιάνει το αριστερό του γόνατο

22:43 | 03.12.2025

Ο Άρης βγήκε εξαιρετικά στη κόντρα από δεξιά με τον Γένσεν ο οποίος γύρισε υπέροχα στον Ντούντου. ο δεύτερος έκανε την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα

22:41 | 03.12.2025
47'
ΓΚΟΛ για τον Άρη, 1-0 με τον Ντούντου
22:38 | 03.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:30 | 03.12.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:30 | 03.12.2025
22:22 | 03.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο "Βικελίδης"
22:18 | 03.12.2025
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
22:17 | 03.12.2025
22:16 | 03.12.2025
Ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης ο Γένσεν

 

22:16 | 03.12.2025
ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΓΚΟΛ του Άρη, για οφσάιντ
22:10 | 03.12.2025
41'
ΓΚΟΛ για τον Άρη, 1-0 με τον Πέρεθ
22:08 | 03.12.2025
21:56 | 03.12.2025
35'
Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ

Σέντρα του Ζίβκοβιτς από αριστερά, δύσκολη κεφαλιά του Ντεσπόντοφ στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα έφυγε ψηλά

21:52 | 03.12.2025
21'
Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ

Μεγάλη επέμβαση του Αθανασιάδη σε εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς

21:48 | 03.12.2025
17'
Καλή στιγμή για τον Άρη

Γύρισμα του Μόντσου από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Ντούντου στο ημικύκλιο της περιοχής, που έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε στα πόδια του Οζντόεφ και πέρασε σε κόρνερ

21:47 | 03.12.2025
16'
Ο ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΒΓΑΛΕ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΤΟΥ ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ
21:46 | 03.12.2025

Θα το εκτελέσει ο Ντεσπόντοφ

21:45 | 03.12.2025
14'
ΠΕΝΑΛΤΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
21:44 | 03.12.2025

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, οι δυο παίκτες πιάστηκαν στο δεύτερο δοκάρι και έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο - Εξετάζεται το μαρκάρισμα του παίκτη του Άρη σε αυτόν του ΠΑΟΚ

21:43 | 03.12.2025
11'

Μικρή ένταση με Μόντσου και Βολιάκο - Υπάρχει έλεγχος για πιθανό πέναλτι

21:41 | 03.12.2025
9'

Καλό μακρινό σουτ του Μιχαηλίδη, σε κόρνερ ο Αθανασιάδης

21:40 | 03.12.2025
8'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του Βολιάκο, η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Άρη

21:38 | 03.12.2025
7'
Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Δύσκολη σέντρα του Ντεσπόντοφ από δεξιά, ποβολή του Μύθου, ο Αθανασιάδης έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι

21:35 | 03.12.2025
3'
Μεγάλη στιγμή για τον Άρη

ο Σάστρε πρόλαβε να διώξει πριν ο Παναγίδης κάνει προβολή και σκοράρει

21:35 | 03.12.2025
2'

O ΠΑΟΚ έγινε επικίνδυνος με Καμαρά και Μύθου εντός περιοχής, δεν έβγαλε όμως τελική

21:27 | 03.12.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:27 | 03.12.2025

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:26 | 03.12.2025

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Ιβάν Μπέμπεκ

21:26 | 03.12.2025
21:26 | 03.12.2025

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοβ, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

Αναπληρωματικοί: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Κένι, Λόβρεν, Κετζιόρα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Τάισον, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

21:25 | 03.12.2025

Ο Ζίβκοβιτς, μετά και τις απουσίες των Κωνσταντέλια, Τάισον, είναι ο μοναδικός από τους βασικούς μεσοεπιθετικά, που ξεκινάει και πάλι βασικός

21:25 | 03.12.2025

Απ' την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βάζει στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ τον Μύθου και τους Μπιάνκο, Βολιάκο. Βασικός έπειτα από 1,5 μήνα ο Καμαρά

21:25 | 03.12.2025
21:24 | 03.12.2025

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάσης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Παναγίδης, Ντούντου

Στην αποστολή βρίσκονται οι Μάικιτς, Καράι, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Τεχέρο, Μορουτσάν, Νινγκ, Μισεουί, Σίστο, Χαρούπας, Γιαννιώτας και Μορόν

21:24 | 03.12.2025

Αντιθέτως, θέση στην 11αδα έχει ο Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος μαζί με τους Πέρεθ, Ντούντου και Παναγίδης είναι συνθέτουν την τετράδα της μεσοεπιθετικής γραμμής

21:23 | 03.12.2025

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στην 11αδα του Άρη, με σπουδαιότερη την απουσία του Λορέν Μορόν

21:23 | 03.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Άρης - ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

21:23 | 03.12.2025
