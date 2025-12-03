Άρης – ΠΑΟΚ live για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Αθλητικά

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, κλέβει την… παράσταση της αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι δυο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη Super League (07.12.2025, 19:30). Οι “κίτρινοι” έχουν το απόλυτο στο Κύπελλο και θέλουν τουλάχιστον την ισοπαλία για να είναι εντός πρώτης τετράδας, τη στιγμή που οι “ασπρόμαυροι”, έχοντας ηττηθεί στη Λιβαδειά, χρειάζονται το “τρίποντο”.

22:17 | 03.12.2025
22:16 | 03.12.2025
Ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης ο Γένσεν

 

22:16 | 03.12.2025
ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΓΚΟΛ του Άρη, για οφσάιντ
22:10 | 03.12.2025
41'
ΓΚΟΛ για τον Άρη, 1-0 με τον Πέρεθ
22:08 | 03.12.2025
21:56 | 03.12.2025
35'
Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ

Σέντρα του Ζίβκοβιτς από αριστερά, δύσκολη κεφαλιά του Ντεσπόντοφ στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα έφυγε ψηλά

21:52 | 03.12.2025
21'
Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ

Μεγάλη επέμβαση του Αθανασιάδη σε εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς

21:48 | 03.12.2025
17'
Καλή στιγμή για τον Άρη

Γύρισμα του Μόντσου από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Ντούντου στο ημικύκλιο της περιοχής, που έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε στα πόδια του Οζντόεφ και πέρασε σε κόρνερ

21:47 | 03.12.2025
16'
Ο ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΒΓΑΛΕ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΤΟΥ ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ
21:46 | 03.12.2025

Θα το εκτελέσει ο Ντεσπόντοφ

21:45 | 03.12.2025
14'
ΠΕΝΑΛΤΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
21:44 | 03.12.2025

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, οι δυο παίκτες πιάστηκαν στο δεύτερο δοκάρι και έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο - Εξετάζεται το μαρκάρισμα του παίκτη του Άρη σε αυτόν του ΠΑΟΚ

21:43 | 03.12.2025
11'

Μικρή ένταση με Μόντσου και Βολιάκο - Υπάρχει έλεγχος για πιθανό πέναλτι

21:41 | 03.12.2025
9'

Καλό μακρινό σουτ του Μιχαηλίδη, σε κόρνερ ο Αθανασιάδης

21:40 | 03.12.2025
8'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του Βολιάκο, η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Άρη

21:38 | 03.12.2025
7'
Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Δύσκολη σέντρα του Ντεσπόντοφ από δεξιά, ποβολή του Μύθου, ο Αθανασιάδης έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι

21:35 | 03.12.2025
3'
Μεγάλη στιγμή για τον Άρη

ο Σάστρε πρόλαβε να διώξει πριν ο Παναγίδης κάνει προβολή και σκοράρει

21:35 | 03.12.2025
2'

O ΠΑΟΚ έγινε επικίνδυνος με Καμαρά και Μύθου εντός περιοχής, δεν έβγαλε όμως τελική

21:27 | 03.12.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:27 | 03.12.2025

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:26 | 03.12.2025

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Ιβάν Μπέμπεκ

21:26 | 03.12.2025
21:26 | 03.12.2025

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοβ, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

Αναπληρωματικοί: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Κένι, Λόβρεν, Κετζιόρα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Τάισον, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

21:25 | 03.12.2025

Ο Ζίβκοβιτς, μετά και τις απουσίες των Κωνσταντέλια, Τάισον, είναι ο μοναδικός από τους βασικούς μεσοεπιθετικά, που ξεκινάει και πάλι βασικός

21:25 | 03.12.2025

Απ' την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βάζει στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ τον Μύθου και τους Μπιάνκο, Βολιάκο. Βασικός έπειτα από 1,5 μήνα ο Καμαρά

21:25 | 03.12.2025
21:24 | 03.12.2025

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάσης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Παναγίδης, Ντούντου

Στην αποστολή βρίσκονται οι Μάικιτς, Καράι, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Τεχέρο, Μορουτσάν, Νινγκ, Μισεουί, Σίστο, Χαρούπας, Γιαννιώτας και Μορόν

21:24 | 03.12.2025

Αντιθέτως, θέση στην 11αδα έχει ο Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος μαζί με τους Πέρεθ, Ντούντου και Παναγίδης είναι συνθέτουν την τετράδα της μεσοεπιθετικής γραμμής

21:23 | 03.12.2025

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στην 11αδα του Άρη, με σπουδαιότερη την απουσία του Λορέν Μορόν

21:23 | 03.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Άρης - ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

21:23 | 03.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
