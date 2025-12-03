Άρης – ΠΑΟΚ live για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, κλέβει την… παράσταση της αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι δυο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη Super League (07.12.2025, 19:30). Οι “κίτρινοι” έχουν το απόλυτο στο Κύπελλο και θέλουν τουλάχιστον την ισοπαλία για να είναι εντός πρώτης τετράδας, τη στιγμή που οι “ασπρόμαυροι”, έχοντας ηττηθεί στη Λιβαδειά, χρειάζονται το “τρίποντο”.