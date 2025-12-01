Άρης – ΠΑΟΚ: Ο Τάσος Παπαπέτρου θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων για την 4η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει και τον Τάσο Παπαπέτρου να είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Τάσος Παπαπέτρου στο Άρης – ΠΑΟΚ θα έχει στο πλευρό του, τους Νικολακάκη και Κόλλια, με τέταρτο διαιτητή τον Κόκκινο. Στο VAR θα υπάρχει ξένος διαιτητής και συγκεκριμένα ο Ιβάν Μπέμπεκ από την Κροατία.

Όλοι οι ορισμοί στους αγώνες της 4ης αγωνιστικής

2 Δεκεμβρίου

19:00 Βόλος – Αιγάλεω Διαιτητής: Ματσούκας Βοηθοί: Δημητριάδης, Νταβέλας 4ος: Τικόζογλου VAR: –

3 Δεκεμβρίου 13:00

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Διαιτητής: Κατοίκος Βοηθοί: Τσολακίδης, Καραγκιζόπουλος 4ος: Νταούλας VAR: –

15:00 Μαρκό – Λεβαδειακός Διαιτητής: Κατσικόγιαννης Βοηθοί: Διαμάντης, Στάικος 4ος; Μπακογιάννης VAR: –

15:00 Athens Kallithea – Καβάλα Διαιτητής: Γιουματζίδης Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Ψύλλος 4ος: Ανδρικόπουλος VAR: –

16:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Διαιτητής: Τσιμεντερίδης Βοηθοί: Φωτόπουλος, Μωϋσιάδης 4ος: Φίτσας VAR: –

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη Διαιτητής: Παπαδόπουλος Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μηνούδης 4ος: Μπεκιάρης VAR: –

17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ Διαιτητής: Ευαγγέλου Βοηθοί: Χριστοδούλου, Οικονόμου 4ος: Γεωργόπουλος VAR: Τσακαλίδης

19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά Διαιτητής: Φωτιάς Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης 4ος: Αντωνίου VAR: Κουμπαράκης

21:30 Άρης – ΠΑΟΚ Διαιτητής: Παπαπέτρου Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας 4ος: Κόκκινος VAR: Ιβάν Μπέμπεκ

4 Δεκεμβρίου

17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός Διαιτητής: Μόσχου Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Παγουρτζής 4ος Τσιάρας VAR: –