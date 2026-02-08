Άρης – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο “Κλεάνθης Βικελίδης” για την 20η αγωνιστική της Super League, με τους Μανόλο Χιμένεθ και Ραζβάν Λουτσέσκου αν κάνουν γνωστές τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει διαθέσιμο τον Μεϊτέ λόγω ενοχλήσεων πριν το ματς και επέλεξε τον Οζντόεφ στη θέση του, ενώ ο Πέλκας θα είναι μπροστά τους και πίσω από την τριάδα των Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκη και Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα, ο Άρης θα έχει Πέρεθ, Ντουντού και Μορόν στη δική του επίθεση.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Τεχέρο, Φαντικά, Ράσιτς, Χόνγκλα, Γένσεν, Πέρεθ, Ντούντου, Μορόν

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Βολιάκο, Λόβρεν, Κένι, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ζίβκοβιτς