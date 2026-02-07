Αθλητικά

Άρης – ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια η ομάδα του Λουτσέσκου στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Τρεις σίγουρες απουσίες για τον ΠΑΟΚ, ενόψει της "μάχης" στο "Βικελίδης"
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον μεγάλο αγώνα με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (08.02.2026, 19:00), για την 20η αγωνιστική της Super League.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, δίτερμα και ειδικές ασκήσεις για τις στατικές φάσεις, ενώ -όπως συνηθίζεται- ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ.

Αυτό που είναι δεδομένο για τον Ρουμάνο τεχνικό, είναι πως δεν υπολογίζει για το ντέρμπι της πόλης στις υπηρεσίες των Δημήτρη Χατσίδη, Γιάννη Κωνσταντέλια και Λούκα Ιβανούσετς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Αθλητικά
