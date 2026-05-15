Με τον Αλμπάν Λαφόν του Παναθηναϊκού η αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού για το Μουντιάλ 2026

Η Ακτή Ελεφαντοστού ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα ενισχύσουν την εθνική ομάδα της χώρας, στο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, με το όνομα του Αλμπάν Λαφόν να ξεχωρίζει για τον Παναθηναϊκό.

Η αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού: Γιάχια Φοφανά (Ρίζεσπορ), Μοχάμεντ Κονέ (Σαρλερουά), Αλμπάν Λαφόν (Παναθηναϊκός), Εμάνουελ Αγκμπαντού (Μπεσίκτας), Κλεμέν Ακπά (Οσέρ), Ουσμάν Ντιομαντέ (Σπόρτινγκ), Γκουελά Ντουέ (Στρασβούργο), Γκισλέν Κόναν (Ζιλ Βιθέντε), Οντιλόν Κοσουνού (Αταλάντα), Εβάν Εντικά (Ρόμα), Γουίλφριντ Σινγκό (Γαλατασαράι), Σέκο Φοφανά (Πόρτο), Παρφέ Γκουιαγκόν (Σαρλερουά), Ιναό Ουλαϊ (Τράμπζονσπορ), Φραν Κεσιέ (Αλ Αχλί), Ιμπραχίμ Σανγκαρέ (Νότιγχαμ), Μισέλ Σερί (Μάριμπορ), Σιμόν Αντίνγκρα (Μπράιτον), Γιοάν Μπονί (Πάρμα), Αμάντ Ντιαλό (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ουμάρ Ντιακιτέ (Ρεμς), Γιαν Ντιομαντέ (Λεγανές), Εβάν Γκεσάντ (Νις), Νικολά Πεπέ (Βιγιαρεάλ), Μπαζουμάνα Τουρέ (Χοφενχάιμ), Έλιε Ουαχί (Μαρσέιγ)