Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson: Χωρίς Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μύκονο Betsson για τα πλέι οφ της GBL, με τους Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ να μένουν εκτός με προβλήματα τραυματισμών για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Κένεθ Φαρίντ αποχώρησε τραυματίας από το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στη Euroleague και έχει ένα οστικό οίδημα, ενώ ο Κέντρικ Ναν είχε έναν σπασμό στον αυχένα και δεν θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο ματς με τη Μύκονο Betsson.

Οι δύο Αμερικανοί παίκτες του “τριφυλλιού” έμειναν μάλιστα εκτός της 6άδας των ξένων του “τριφυλλιού” για την GBL, ώστε να δώσουν τη θέση τους συμπαίκτες τους.