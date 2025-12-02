Άρης – ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Πέλκα και Μεϊτέ ο «δικέφαλος» – Δεν ανακοίνωσαν αποστολή Κυπέλλου οι ομάδες

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Τετάρτη 21:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και συνέχισε με ατομική δουλειά στο γήπεδο, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε θεραπεία. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει σίγουρα στους δύο ποδοσφαιριστές αλλά και στον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος αποβλήθηκε την περασμένη Κυριακή (30.11.2025) κόντρα στον Λεβαδειακό και είναι τιμωρημένος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά θεωρείται δεδομένο πως θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές συγκριτικά με το πρόσφατο ματς στο «Λάμπρος Κατσώνης» κι ενώ μπροστά υπάρχει ακόμη ένα ντέρμπι με τον Άρη, αυτή τη φορά για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στην Τούμπα (07.12.2025, 19:30).

Με την προπόνηση που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε και η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη. Ο Μανόλο Χιμένεθ, για δεύτερη διαδοχική φορά, δεν ανακοίνωσε αποστολή. Αντίθετα, συμπεριέλαβε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές στην αποστολή που θα καταλύσει απόψε (Τρίτη 2/11) σε ξενοδοχείο της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει, σε σχέση με το νικηφόρο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ, ο Μόντσου Ροντρίγκεθ, ενώ τις τελευταίες ημέρες προπονήθηκαν κανονικά και οι Φρέντρικ Γένσεν, Γκαμπριέλ Μισεουί.

Αντίθετα, παραμένουν εκτός οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ και Μιγκέλ Αλφαρέλα. Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να κάνει και κάποια διαχείριση, καθώς ακολουθεί και νέο ντέρμπι, πάλι με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League (07.02.2025, 19:30 – Τούμπα).