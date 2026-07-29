Το πρόγραμμα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Euroleague – Οι ημερομηνίες των «αιώνιων» ντέρμπι

Η Euroleague ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (29.07.2026) το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την πρώτη αγωνιστική να κάνει τζάμπολ στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη Euroleague στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί στο T-Center.

Το πρώτο ντέρμπι των “αιωνίων” ορίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό, στην πρώτη «μονομαχία» των δυο ελληνικών ομάδων, για την κανονική διάρκεια της διοργάνωσης. Το ντέρμπι στην ερυθρόλευκη έδρα ορίστηκε να γίνει στις 12 Φεβρουαρίου του 2027 (26η αγωνιστική).



Παρότι η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά -κάτι που θεωρείται απλώς θέμα χρόνου-, η SUNEL Arena φαντάζει ως το επικρατέστερο σενάριο για να αποτελέσει την έδρα του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

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Η τελευταία αγωνιστική της regular season θα βρει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να παίζουν εντός έδρας, με τους ερυθρόλευκους να υποδέχονται τη Βαλένθια και τους πράσινους τη Βίρτους Μπολόνια.

Η κανονική περίοδος της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου του 2027 και τα play in θα διεξαχθούν από τις 20 έως τις 23 του ίδιου μήνα. Τα play off θα διεξαχθούν από τις 27 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου, ενώ το Final 4 θα διεξαχθεί στις 28 και 30 Μαΐου.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας (24/9)

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Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (24/9)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (24/9)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/9)

Μπασκόνια – Ολυμπιακός (24/9)

Βιλερμπάν – Μακάμπι (24/9)

Παναθηναϊκός – Παρί (24/9)

Μπεσίκτας – Βαλένθια (25/9)

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (25/9)

Παρτίζαν – Αρμάνι (25/9)

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

1η αγωνιστική, 24/9 – 21:15: Παναθηναϊκός – Παρί

2η αγωνιστική, 30/9 – 21:15: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

3η αγωνιστική, 2/10 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

4η αγωνιστική, 8/10 – 21:15: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

5η αγωνιστική, 13/10 – 21:30: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική, 16/10 – 21:15: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

7η αγωνιστική, 22/10 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

8η αγωνιστική, 27/10 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μιλάνο

9η αγωνιστική, 30/10 – 19:30: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

10η αγωνιστική, 4/11 – 21:45: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική, 13/11 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

12η αγωνιστική, 17/11 – 22:00: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

13η αγωνιστική, 19/11 – 20:00: Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός

14η αγωνιστική, 24/11 – 21:30: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική, 4/12 – 19:00: Μπεσίκτας – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική, 11/12 – 21:15: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

17η αγωνιστική, 16/12 – 21:15: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

18η αγωνιστική, 18/12 – 21:30: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

19η αγωνιστική, 23/12 – 18:00: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός

20ή αγωνιστική, 29/12 – 19:45: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική, 7/1 – 21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

22η αγωνιστική, 12/1 – 21:15: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

23η αγωνιστική, 14/1 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου

24η αγωνιστική, 21/1 – 20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

25η αγωνιστική, 29/1 – 21:15: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

26η αγωνιστική, 2/2 – 21:15: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

27η αγωνιστική, 5/2 – 21:30: Μιλάνο – Παναθηναϊκός

28η αγωνιστική, 12/2 – 21:15: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

29η αγωνιστική, 4/3 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μπεσίκτας

30ή αγωνιστική, 9/3 – 21:30: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός

31η αγωνιστική, 11/3 – 21:45: Παρί – Παναθηναϊκός

32η αγωνιστική, 18/3 – 21:15: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις

33η αγωνιστική, 23/3 – 21:00: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

34η αγωνιστική, 25/3 – 21:15: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

35η αγωνιστική, 2/4 – 21:30: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

36η αγωνιστική, 6/4 – 21:30: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

37η αγωνιστική, 8/4 – 21:15: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

1η αγωνιστική (24/9): Μπασκόνια – Ολυμπιακός

2η αγωνιστική (29/9): Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (1/10): Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9/10): Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές

5η αγωνιστική (13/10): Βαλένθια – Ολυμπιακός

6η αγωνιστική (16/10): Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική (23/10): Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

8η αγωνιστική (28/10): Μπεσίκτας – Ολυμπιακός

9η αγωνιστική (30/10): Ολυμπιακός – Αρμάνι

10η αγωνιστική (6/11): Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

11η αγωνιστική (12/11): Ολυμπιακός – Dubai BC

12η αγωνιστική (17/11): Μακάμπι – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική (20/11): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

14η αγωνιστική (25/11): Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

15η αγωνιστική (4/12): Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

16η αγωνιστική (11/12): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

17η αγωνιστική (15/12): Παρί – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική (18/12): Ολυμπιακός – Παρτίζαν

19η αγωνιστική (22/12): Μπάγερν – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική (30/12): Βιλερμπάν – Ολυμπιακός

21η αγωνιστική (8/1): Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

22η αγωνιστική (13/1): Ολυμπιακός – Μπασκόνια

23η αγωνιστική (15/1): Ολυμπιακός – Παρί

24η αγωνιστική (21/1): Παρτίζαν – Ολυμπιακός

25η αγωνιστική (28/1): Μακάμπι – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική (3/2): Χάποελ – Ολυμπιακός

27η αγωνιστική (5/2): Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

28η αγωνιστική (12/2): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

29η αγωνιστική (5/3): Ντουμπάι – Ολυμπιακός

30η αγωνιστική (10/3): Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

31η αγωνιστική (12/3): Ολυμπιακός – Μπεσίκτας

32η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (19/3)

33η αγωνιστική (24/3): Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

34η αγωνιστική (26/3): Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

35η αγωνιστική (31/3): Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός

36η αγωνιστική (6/4): Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

37η αγωνιστική (9/4): Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις

38η αγωνιστική (16/4): Ολυμπιακός – Βαλένθια