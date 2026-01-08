Άρης: Προπονήθηκε κανονικά ο Άλβαρο ενόψει ΑΕΚ

Ο Άρης θα υποδεχτεί την ΑΕΚ για την 16η αγωνιστική της Super League (11/01/26, 19:30) και ο Μανόλο Χιμένεθ είδε τον Πέδρο Άλβαρο να συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση των κιτρίνων.

Στην πρωινή προπόνηση του Άρη ο Χιμένεθ δεν είχε μόνο ευχάριστα νέα, καθώς ο Μισεουί, που αισθάνεται ενοχλήσεις στο ισχίο, έκανε θεραπεία, σε αντίθεση με τον Άλβαρο που προπονήθηκε και θα είναι, εκτός απροόπτου στην αποστολή για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πορτογάλος αμυντικός τη φετινή σεζόν με τον Άρη έχει 14 συμμετοχές με 1 γκολ.

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να κρατήσουν την έδρα τους, όπως έχουν κάνει στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για να μπορέσουν να μειώσουν και τη διαφορά με την τέταρτη θέση και τον Λεβαδειακό.