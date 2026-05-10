ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Η ώρα του αθηναϊκού ντέρμπι και σε ποιο κανάλι μπορείτε να το παρακολουθήσετε

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον αδιάφορο βαθμολογικά Παναθηναϊκό, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, ψάχνοντας τη νίκη που θα την φέρει αγκαλιά με το πρωτάθλημα!

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα στα πλέι οφ της Super League με 67 βαθμούς και στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η Ένωση χρειάζεται τέσσερις βαθμούς στα ματς που έχει μπροστά της για στεφθεί πρωταθλήτρια, ενώ εάν νικήσει το “τριφύλλι” στην Allwyn Arena και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μείνει στην ισοπαλία, τότε από απόψε θα έχει επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η “σέντρα” στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός θα γίνει στις 19:30. Το αθηναϊκό ντέρμπι θα μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD ενώ θα υπάρξει και live για την ενημέρωσή του από το Newsit.gr.