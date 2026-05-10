Sold out το Βαλένθια – Παναθηναϊκός που θα κρίνει την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague

Ένα “Win or Go Home” ματς που κρίνει το τελευταίο “εισιτήριο” για το Final 4 της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός δεν κατόρθωσε να πάρει τη μία νίκη που χρειαζόταν στο “T-Center” ώστε να προκριθεί στην ημιτελική φάση της Euroleague. Η Βαλένθια απάντησε στα break των “πρασίνων” και επανέφερε τη σειρά στην Ισπανία για ένα Game 5 – τελικό στη “Roig Arena” (13.05.2026, 22.00.2026).

Μέσω επίσημης ενημέρωσης, η Βαλένθια γνωστοποίησε ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε. Όλα τα “μαγικά χαρτάκια” του game 5 εξαντλήθηκαν!

Θυμίζουμε ότι όποια ομάδα προκριθεί από τη συγκεκριμένη σειρά των πλέι οφ, θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final 4 της Euroleague, στις 22 Μαΐου.

“Η Βαλένθια αναφέρει ότι όλα τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα προς πώληση για τον πέμπτο αγώνα της προημιτελικής σειράς των playoffs απέναντι στην Παναθηναϊκό AKTOR ο οποίος θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη στις 9 μ.μ. στη Roig Arena, έχουν εξαντληθεί. Ο σύλλογος επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους τους φιλάθλους του για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν κατάφεραν να αγοράσουν εισιτήριο, θα επανενεργοποιηθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του αγώνα στο Αμφιθέατρο της Roig Arena, με περιορισμένη χωρητικότητα και κατόπιν κράτησης. Τις επόμενες ώρες θα κοινοποιηθούν οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν.





Valencia Basket Club informa de que se han agotado todas las entradas disponibles a la venta para el quinto partido de a eliminatoria de cuartos ante Panathinaikos AKTOR Athens que se jugará el próximo miércoles a las 21 horas en Roig Arena. El club quiere… pic.twitter.com/FueAOprBt4 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 10, 2026

Υπενθυμίζουμε ότι οι κάτοχοι διαρκείας έχουν τον αγώνα συμπεριλαμβανόμενο στο εισιτήριό τους διαρκείας, όπως και όλους τους υπόλοιπους αγώνες της σεζόν, και ότι σε περίπτωση που δεν μπορούν να παρευρεθούν, έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το διαρκείας τους σε φίλους και συγγενείς (υπενθυμίζεται ότι η μεταπώληση της θέσης τους μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ιδιότητας κατόχου διαρκείας)», ανέφεραν οι Ισπανοί.