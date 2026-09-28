Άρης: Πρόβλημα τραυματισμού ο Μανού Γκαρθία

Ο Άρης δεν έχει υποχρεώσεις το τελευταίο διάστημα, λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, αλλά ο Μιχάλης Γρηγορίου έχασε από τις προπονήσεις τον Μανού Γκαρθία με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Μανού Γκαρθία είχε ενοχλήσεις τον τελευταίο καιρό και οι εξετάσεις του έδειξαν ότι αντιμετωπίζει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, με αποτέλεσμα να ξεκινάει πλέον αποθεραπεία στις προπονήσεις του Άρη, όπως ενημέρωσαν κι επίσημα οι “κίτρινοι”.

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Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης

Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Δευτέρας ήταν απογευματινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση για την πρόληψη τραυματισμών, συνεχίστηκε με παιχνίδι διατήρησης της μπάλας με υπεραρρυθμία και ολοκληρώθηκε με ένα μπλοκ αγωνιστικών παιχνιδιών υψηλής έντασης (σύντομης διάρκειας).

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Ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες αισθάνθηκε ενοχλήσεις, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών (ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας).

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί.