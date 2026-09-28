Αθλητικά

Ο Νταβίντ Φουστέρ βρίσκεται στην Ελλάδα για να αναλάβει πόστο στον Ολυμπιακό

Τελικές συζητήσεις για την επιστροφή του Φουστέρ στον Ολυμπιακό
Ο Φουστέρ
Ο Φουστέρ σε αγώνα του Ολυμπιακού / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε μία ολική αναδιάρθρωση της ομάδας και στη… νέα της εποχή φαίνεται ότι θα βρίσκεται και ένα αγαπημένο όνομα του παρελθόντος, ο Νταβίντ Φουστέρ.

Από το 2010 μέχρι το 2016, ο Νταβίντ Φουστέρ αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές και “στρατιώτες” του Ολυμπιακού, έχοντας “κερδίσει” τους οπαδούς των Πειραιωτών με την αυτοθυσία του για την ομάδα.

Ο 44χρονος Ισπανός έχει αποχωρήσει πια από τους αγωνιστικούς χώρους, αλλά ετοιμάζεται να επιστρέψει από άλλο πόστο στους “ερυθρόλευκους” και βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

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Αθλητικά
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