Αθλητικά

Εθνική ποδοσφαίρου: Έφθασαν στη Θεσσαλονίκη οι θριαμβευτές της Γερμανίας

Στην Τούμπα θα δώσει τα δύο επόμενα παιχνίδια της η Εθνική Ελλάδας
Εθνική Ελλάδας
Εικόνα από την άφιξη της Εθνικής Ελλάδας (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έφθασε στη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα παιχνίδια της στο Nations League και γνώρισε την αποθέωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”.

Μετά τα διπλά επί της Σερβίας και της Γερμανίας, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα υποδεχθεί στην Τούμπα την Ολλανδία και τη Γερμανία ξανά στο Nations League, με αποτέλεσμα η αποστολή να ταξιδεύει απευθείας για τη Θεσσαλονίκη, ώστε να προλάβει να κάνει εκεί και κάποιες προπονήσεις.

Η “γαλανόλευκη” θα αντιμετωπίσει αρχικά την Πέμπτη (01/10/26) την Ολλανδία και στη συνέχεια τη Γερμανία (04/10/26) στην Τούμπα, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στον όμιλό της.

Το λεωφορείο της Εθνικής Ελλάδας (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Το λεωφορείο της Εθνικής Ελλάδας (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας αποθεώθηκαν από τον κόσμο στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”.

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Αθλητικά
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