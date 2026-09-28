Αθλητικά

Nations League: Φοβερό διπλό της Ιταλίας με 4-1 στην Τουρκία, νίκη στο φινάλε για τη Γαλλία στο Βέλγιο

Ο Ολίσε «λύτρωσε» στο φινάλε τους Γάλλους - Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας στο Nations League
O Τονάλι
O Τονάλι πανηγυρίζει για την Ιταλία / REUTERS/Murad Sezer
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Η Ιταλία ξέσπασε στην Τουρκία και πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό Nations League, επικρατώντας εκτός έδρας με το εντυπωσιακό 4-1 στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της League A.

Με τρία γκολ στο πρώτο μισάωρο του αγώνα, από Μπαστόνι, Φρατέζι και Καγιοντέ, η Ιταλία έβαλε πρόωρο τέλος στο ματς, με τον Εσπόζιτο να βάζει και το… κερασάκι στην επικράτηση της ομάδας του μέσα στην Τουρκία για το Nations League.

Οι “ατζούρι” έβγαλαν έτσι αντίδραση μετά την εύκολη ήττα από το Βέλγιο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και άφησαν τους Τούρκους στο μηδέν, στον όμιλο που περιλαμβάνει και τη Γαλλία.

Οι “τρικολόρ” στο άλλο παιχνίδι του ομίλου χρειάστηκαν ένα γκολ του Ολίσε στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης για να “λυγίσουν” το Βέλγιο εκτός έδρας και να κάνουν το 2/2 στον πρώτο όμιλο της League A του Nations League, κερδίζοντας τη… μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα της ημέρας στο Nations League

Γεωργία – Ουκρανία 0–0

Αρμενία – Μαυροβούνιο 2–3

Λετονία – Κύπρος 0–0

Βέλγιο – Γαλλία 0-1

Τουρκία – Ιταλία 1-4

Βόρεια Ιρλανδία – Ουγγαρία 0-0

Ρουμανία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-4

Σουηδία – Πολωνία 3-1

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