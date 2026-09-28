Nations League: Η Κύπρος πήρε βαθμό στη Λετονία, ήττα για την Αρμενία του Τικνίζιαν από το Μαυροβούνιο του Πόποβιτς

Η Κύπρος έμεινε “αλώβητη” στην έδρα της Λετονίας και με την ισοπαλία 0-0, πήρε τον πρώτο της βαθμό στη League C του Nations League, στη “μάχη” για την παραμονή στην κατηγορία.

Μετά την ήττα της πρεμιέρας από το Μαυροβούνιο, η Κύπρος του Άκη Μάντζιου ήταν καλύτερη κόντρα στη Λετονία, αλλά δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ και έτσι έμεινε στην ισοπαλία στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.

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Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο έφθασε στο 2/2, μετά από ματσάρα κόντρα στην Αρμενία, που είχε βασικό μπακ των Τικνιζιάν του Ολυμπιακού, αφού επικράτησε τελικά με 3-2.

Ένα γκολ του Λάτκοβιτς στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης, χάρισε το διπλό στους Μαυροβούνιους, με την ομάδα του επίσης βασικού Πόποβιτς του Ολυμπιακού, να φιγουράρει πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας του δευτέρου ομίλου της League C του Nations League.

Την ίδια ώρα έγινε και το Γεωργία – Ουκρανία, με τον Ζούμπκοφ της ΑΕΚ να είναι αρχηγός για τους Ουκρανούς και να τους οδηγεί στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην ομάδα του Κβαρατσκέλια. Στο ματς αγωνίστηκε και ο Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του.