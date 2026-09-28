Ο Γιώργος Βαγιαννίδης παρέμεινε στην αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου

Η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στο Nations League , έχοντας ακόμη στις τάξεις της και τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Ένα πρόβλημα τραυματισμού ανάγκασε τον Γιώργο Βαγιαννίδη να γίνει αλλαγή στο ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με τη Γερμανία και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε έκτακτα στην ομάδα τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.

Ο διεθνής μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας παρέμεινε όμως στην αποστολή της “γαλανόλευκης” και τα νέα για την κατάστασή του είναι θετικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πιθανότητες να τεθεί στη διάθεση της ομάδας του Γιοβάνοβιτς.