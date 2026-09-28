Κώστας Λίμα: Ακρωτηριάστηκε ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Παστίδας μετά από τροχαίο ατύχημα

Ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Παστίδας, Κώστας Λίμα, είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Ρόδο και οι γιατροί αναγκάστηκαν να του ακρωτηριάσουν το δεξί πόδι, από το γόνατο και κάτω.

Ο Κώστας Λίμα, γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, Νόνι Λίμα, έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, αλλά χρειάστηκε μία χειρουργική επέμβαση και να χάσει το πόδι του, για να αποφύγει τα χειρότερα.

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Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής είχε επίσης χτυπήματα στο κεφάλι και το θώρακα, από τη σύγκρουση της μηχανής του με αυτοκίνητο που φέρεται να είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα.

Η ανακοίνωση της ομάδας του

Αυτές τις δύσκολες ώρες, όλη η οικογένεια του Αστέρα έχει τον Κώστα Λίμα στο μυαλό και στην καρδιά της. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα μας, ο Κώστας κέρδισε τους πάντες, τόσο με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες όσο και με το ήθος του.

Είναι μέλος της οικογένειας μας και στεκόμαστε δίπλα του και δίπλα στους δικούς του ανθρώπους με όποιον τρόπο χρειαστεί. Κώστα, είμαστε μαζί σου.

Η αναμέτρηση της ομάδας μας με τη Ρόδο, που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, αναβάλλεται.