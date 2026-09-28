Λεμπρόν Τζέιμς: «Είχα όραμα να αγωνιστώ στους Νιου Γιορκ Νικς, αλλά νίκησαν τους Σαν Αντόνιο Σπερς»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε στη Media Day του NBA, ως παίκτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς πλέον, αλλά δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι το αρχικό του πλάνο ήταν να πάρει μετεγγραφή στους Νιου Γιορκ Νικς.

Έχοντας αποφασίσει την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Λεμπρόν Τζέιμς σκόπευε να αγωνιστεί στο Madison Square Garden με τους Νιου Γιορκ Νικς, αλλά η κατάκτηση του τίτλου στο NBA, την περασμένη σεζόν, χάλασε τα σχέδιά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο “Βασιλιάς” τόνισε τα εξής: “Είχα όραμα να παίξω στο Madison Square Garden και να ολοκληρώσω την καριέρα μου εκεί. Νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα στάδιο στον κόσμο, όσον αφορά έναν παίκτη. Αφού νίκησαν τους Σπερς εκεί σκέφτηκα, ότι “ε, δεν μπορώ”. Δεν μπορούσα να το κάνω.

Lebron on almost signing with the Knicks:



"I had visions of definitely playing in the Garden, finishing my career in the Garden. One of the best places I've ever played. I think it's the No. 1 arena in the world, as far as for a basketball player. But after they beat San… pic.twitter.com/vWcx9WTYTm — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) September 28, 2026

Έχω μεγάλο σεβασμό στους Νικς προφανώς. Είναι μια απίστευτη ομάδα με απίστευτους παίκτες. Συγχαρητήρια στον Τζέιλεν Μπράνσον. Αγαπώ αυτόν τον τύπο, είναι απίστευτος, αλλά είμαι χαρούμενος εδώ που βρίσκομαι και ανυπομονώ για αυτό”.