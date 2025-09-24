Άρης: Ρεκόρ 22 χρόνων ισοφάρισε ο Μανόλο Χιμένεθ με τις τέσσερις νίκες του σε ισάριθμα παιχνίδια

Ο Άρης κέρδισε με 1-0 τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης» για το Κύπελλο Ελλάδας και ο Μανόλο Χιμένεθ κατάφερε να «πιάσει» ρεκόρ που κρατούσε 22 χρόνια στους Θεσσαλονικείς.

Ο Μανόλο Χιμένεθ ισοφάρισε το ρεκόρ του Γιώργου Φοιρού από τη σεζόν 2002-03 για το καλύτερο ξεκίνημα προπονητή στην ιστορία του Άρη, με τις νίκες που έκανε κόντρα σε Ατρόμητο και Κηφισιά για τη Super League και σε Παναιτωλικό και Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για τη Super League (27/09/25, 20:30, Novasports Prime), που ακολουθεί ο Χιμένεθ μπορεί να «πιάσει» και το ρεκόρ του Σάκη Τσιώλη, που είναι ο μόνος προπονητής στην ιστορία των κιτρίνων με πέντε σερί νίκες.