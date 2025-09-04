Συμβαίνει τώρα:
Άρης: Σοβαρός τραυματισμός για τον Γιώργο Τανούλη – Χάνει όλη τη σεζόν

Ο σέντερ του Άρη θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα παρκέ
Ο Γιώργος Τανούλης
Ο Γιώργος Τανούλης / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Πολύ δυσάρεστα νέα για τον Άρη, καθώς ο Γιώργος Τανούλης υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για όλη τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 23χρονος σέντερ, ο οποίος αγωνίζεται στον Άρη ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, τραυματίστηκε στη διάρκεια του φιλικού αγώνα με την TFT Σκοπίων. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου συνδέσμου.

Ο Τανούλης θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, με το διάστημα αποθεραπείας να εκτιμάται ιδιαίτερα μεγάλο, γεγονός που σημαίνει ότι ο νεαρός διεθνής θα χάσει την αγωνιστική σεζόν 2025/26.

H ανακοίνωση του Άρη αναφέρει:

«Ο Γιώργος Τανούλης στάθηκε άτυχος στον φιλικό αγώνα με την TFT Skopje. Στην τέταρτη περίοδο τραυματίστηκε στο γόνατο και η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου. Ο αθλητής θα υποβληθεί σήμερα (04/09) σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να ξεκινήσει η αποκατάστασή του».

