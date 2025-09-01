Άρης: Το «θα παρθούν αποφάσεις αλλά όχι εν θερμώ» του Θοδωρή Καρυπιδη και το πλήγμα με Κάρλες Πέρεθ

Ο Άρης περνάει κρίση. Η ήττα του από τον Παναιτωλικό στο “Βικελίδης” δημιούργησε ένα “άσχημο” κλίμα στις τάξεις των Θεσσαλονικέων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Θοδωρής Καρυπίδης -κατά την έξοδό του από το γήπεδο- είχε έντονο διάλογο με κάποιους συγκεντρωμένους φίλους της ομάδας, με τους τόνους να ανεβαίνουν, λόγω της πικρίας που υπήρχε και που έφερε διαμαρτυρίες των οπαδών προς το πρόσωπο του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ.

Ο Θοδωρής Καρυπίδης -μέσω ανακοίνωσης στο σάιτ της ΠΑΕ Άρης- απολογήθηκε τη Δευτέρα (01.09.2025) για τη συμπεριφορά του, δηλώνοντας παράλληλα, ότι θα υπάρξουν αποφάσεις, αλλά όχι εν θερμώ.

“Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, Θόδωρος Καρυπίδης, έκανε την παρακάτω δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας:

“Οφείλω μια ειλικρινή συγνώμη για τη συμπεριφορά μου μετά το παιχνίδι του Σαββάτου.

Η απογοήτευση και ο θυμός μου για την εικόνα της ομάδας και την ντροπιαστική ήττα, όπως ένιωσε κάθε φίλαθλος μας δικαιολογημένα, με παρέσυραν σε λανθασμένες αντιδράσεις. Όφειλα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου εκείνη τη στιγμή.

Ήταν λάθος μου και ζητώ συγνώμη. Συγνώμη ζητώ και για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα.

Τέλος, η εμφάνιση και η ήττα του Σαββάτου δεν θα περάσουν έτσι. Θα παρθούν αποφάσεις, αλλά όχι εν θερμώ”.” αναφέρει ο ισχυρός άνδρας των Θεσσαλονικέων.

Πέρα από την ήττα του Άρη, που έφερε τεράστιους τριγμούς στην “καρέκλα” του Μαρίνου Ουζουνίδη, οι Θεσσαλονικείς πήραν δυσάρεστα νέα και από τον Κάρλες Πέρεθ.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο ματς του Άρη με τον Παναιτωλικό, με τους “κίτρινους” να ενημερώνουν πως υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο.

Κάτι το οποίο σημαίνει πως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τέσσερις με έξι εβδομάδες και ο Άρης θα χάσει έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή.

Ο Κάρλες Πέρεθ είναι τρομερά άτυχος τη φετινή σεζόν, αφού προ εβδομάδων ένας σκύλος του είχε επιτεθεί και τον είχε τραυματίσει σοβαρά.