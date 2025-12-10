Άρης – Βενέτσια 90-86: Πέμπτη νίκη για τους Θεσσαλονικείς στο Eurocup

Ο Άρης πήρε τη νίκη κόντρα στη Βενέτσια με 90-86, παρότι έκανε τα εύκολα δύσκολα και παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του Eurocup.

Η ομάδα του Μίλιτσιτς έδειξε χαρακτήρα στο φινάλε, σε αντίθεση με προηγούμενα παιχνίδια του Eurocup, και πήρε τη νίκη κόντρα στη Βενέτσια. Ο Μπράις Τζόουνς έκανε double double στη νίκη του Άρη. Ο Αμερικανός είχε 20 πόντους και 12 ασίστ στο Αλεξάνδρειο. Άντζουσιτς και Νουά είχαν από 12 πόντους στην αναμέτρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς είχαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως στο φινάλε πιέστηκαν από τους Ιταλούς και χρειάστηκε να αγχωθούν για να εξασφαλίσουν την πέμπτη νίκη στη διοργάνωση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-22, 56-43, 70-63, 90-86