Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός live για τη 15η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens.
Euroleague15η αγωνιστική
21:26 | 11.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο Μιλάνο
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Πέρεζ, Σούκις και Μπίτνερ
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 9-5 στην κατάταξη, ενώ η Αρμάνι είναι πιο χαμηλά με 7-7
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα κόντρα στη Βαλένθια, ενώ η Αρμάνι είχε ηττηθεί εκτός έδρας από την Μπασκόνια στην προηγούμενη αγωνιστική
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός για την 15η αγωνιστική της Euroleague
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr