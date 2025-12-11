Αθλητικά

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός live για τη 15η αγωνιστική της Euroleague

Για το διπλό στην Ιταλία ο Παναθηναϊκός
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στη Euroleague
Euroleague
15η αγωνιστική
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στη Euroleague / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens.

21:26 | 11.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:24 | 11.12.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο Μιλάνο

21:21 | 11.12.2025
21:18 | 11.12.2025

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Πέρεζ, Σούκις και Μπίτνερ

21:18 | 11.12.2025
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: Εκτός ο Καλαϊτζάκης για τους «πράσινους», χωρίς Λορέντζο Μπράουν οι Ιταλοί
Οι απουσίες και οι 12άδες των δύο ομάδων στη μεταξύ τους αναμέτρησης για τη Euroleague
21:12 | 11.12.2025

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 9-5 στην κατάταξη, ενώ η Αρμάνι είναι πιο χαμηλά με 7-7

21:08 | 11.12.2025

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα κόντρα στη Βαλένθια, ενώ η Αρμάνι είχε ηττηθεί εκτός έδρας από την Μπασκόνια στην προηγούμενη αγωνιστική

21:07 | 11.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός για την 15η αγωνιστική της Euroleague

21:07 | 11.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
