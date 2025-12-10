Αρμάνι – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του αγώνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά την εκτός προγράμματος ήττα της περασμένης αγωνιστικής από τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός καλείται άμεσα να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο για την 15η στροφή της Euroleague.

Μία μέρα πριν το τζάμπολ του αγώνα (11/12/2025), η Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ (Ισπανός), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανός) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανός).