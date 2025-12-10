Αθλητικά

Αρμάνι – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του αγώνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague

Ένας Ισπανός, ένας Λιθουανός και ένας Γερμανός θα διευθύνουν την αναμέτρηση στο Μιλάνο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά την εκτός προγράμματος ήττα της περασμένης αγωνιστικής από τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός καλείται άμεσα να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο για την 15η στροφή της Euroleague.

Μία μέρα πριν το τζάμπολ του αγώνα (11/12/2025), η Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ (Ισπανός), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανός) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανός).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
205
163
113
104
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo