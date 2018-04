Ο Μάικ Τζέιμς, με περιπετειώδες καλάθι (σ.σ.χρειάστηκε και το χέρι του παίκτης της Αρμάνι, Εμπαγιέ, για να μπει η μπάλα στο καλάθι) λίγο πριν την εκπνοή του έξτρα πενταλέπτου, χάρισε τη νίκη (96-95) στον Παναθηναϊκό στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες που έχει το “τριφύλλι” για πλεονέκτημα έδρας.

Νωρίτερα, ο Γκιστ είχε πετύχει καλάθι και φάουλ κι ο Γκάουντλοκ είχε βάλει μπροστά την Αρμάνι, 7 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα.

