Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με τις ίδιες απουσίες η «πράσινη» προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Το Σάββατο (18.04.2026) ο Ράφα Μπενίτεθ θα ανακοινώσει την αποστολή των “πρασίνων” για το τελευταίο ντέρμπι “αιωνίων” στη Λεωφόρο
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε την Παρασκευή (17.04.2026) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (19.04.2026, 21:00, Newsit.gr), για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε το απουσιολόγιο στον Παναθηναϊκό να μένει αμετάβλητο, καθώς ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε και πάλι ειδικό πρόγραμμα, ενώ ξανά ατομικό έκανε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Γιώργος Κάτρης και θεραπεία οι Σίριλ Ντέσερς – Μούσα Σισοκό.

Φυσικά, κανένας από αυτούς δεν προλαβαίνει το ντέρμπι της Λεωφόρου, με τους τρεις τελευταίους βέβαια να χάνουν ούτως ή άλλως το υπόλοιπο της σεζόν. Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (18.04.2026) με την τελευταία προπόνηση στο Κορωπί, μετά το τέλος της οποίας ο Ράφα Μπενίτεθ θα ανακοινώσει και την αποστολή.

