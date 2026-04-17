ΑΕΚ: Μία πορεία στο Conference League γεμάτη από μεγάλες συγκινήσεις και ρεκόρ

Η πορεία της ΑΕΚ στο Conference League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16.04.2026) παρά την υπερπροσπάθεια κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο, στη ρεβάνς της Allwyn Arena και αυτό που μένει στον κόσμο της ομάδας είναι οι μεγάλες συγκινήσεις, οι μεγάλες υπερβάσεις και τα μεγάλα ρεκόρ που έκαναν οι “κιτρινόμαυροι”.

Από τις 24 Ιουλίου 2025 μέχρι τις 16 Απριλίου 2026, δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα σχεδόν εννέα μηνών στο Conference League, η ΑΕΚ έδωσε 16 αγώνες και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που έχει παίξει σε προημιτελική φάση σε τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Πρωταθλητριών 1968-69, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1976-77, Κύπελλο Κυπελλούχων 1996-97 και 1997-98 και UEFA Conference League).

Ήταν ένα συναρπαστικό «ταξίδι» για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και θα μπορούσε να έχει συνέχεια, όμως οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ της στους δύο τελευταίους αγώνες. Ο “κιτρινόμαυρος” οργανισμός δηλώνει υπερήφανος για όσα πέτυχε και έζησε, έχοντας στο πλάι του τους φίλους της Ένωσης.

Το βίντεο αυτό του AEK TV παρουσιάζει τις πιο σημαντικές στιγμές αυτής της πορείας, βάζοντας τον τίτλο: “Μία πορεία γεμάτη από μεγάλες συγκινήσεις και μεγάλα ρεκόρ”.

Η ΑΕΚ κατάφερε να συνδυάσει ουσία, πάθος και θέαμα και να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του Conference League. Ρεκόρ νικών, γκολ και βαθμών, πρωτιές σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και επιτεύγματα που δεν είχαν ξαναγραφτεί στην ιστορία του συλλόγου, δημιούργησαν το φετινό της σημαντικό ευρωπαϊκό “παράσημο”.

H ΑΕΚ προκρίθηκε για πρώτη φορά σε League Phase και μάλιστα κατέλαβε την τρίτη θέση, την καλύτερη που έχει πάρει ποτέ ελληνική ομάδα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μάλιστα, οι 13 βαθμοί στη League Phase αποτελούν τη μεγαλύτερη συγκομιδή της ΑΕΚ σε φάση ομίλων ή πρωταθλήματος ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Για πρώτη φορά, πέρασε τη δοκιμασία τριών καλοκαιρινών γύρων.

Έπαιξε συνολικά 16 αγώνες στην Ευρώπη, τους πιο πολλούς σε μία σεζόν.

Πέτυχε 9 νίκες, τις πιο πολλές της σε μία ευρωπαϊκή σεζόν και αυτό είναι ρεκόρ και για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Πέτυχε 14 γκολ στη League Phase και αναδείχθηκε καλύτερη επίθεση

Ισοφάρισε τα ρεκόρ με τις πιο ευρείες νίκες της στην Ευρώπη, εντός και εκτός έδρας, με το 6-0 επί της Αμπερντίν και με το 0-4 στην έδρα της Τσέλιε.

Πέτυχε για πρώτη φορά τρεις σερί εκτός έδρας νίκες σε Φλωρεντία (1-0) Σαμψούντα (2-1) και Τσέλιε (4-0).

Επέδειξε την πιο παραγωγική ευρωπαϊκή σεζόν της ιστορίας της με συνολικά 30 γκολ, ξεπερνώντας τα 24 της σεζόν στο Κύπελλο UEFA 2001-02.

Νίκησε για πρώτη φορά σε ιταλικό έδαφος και έκανε το 2/2 σε αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων στην Τουρκία (Τραμπζονσπόρ το 2019 και Σαμσουνσπό φέτος).

Έκανε για πρώτη φορά ανατροπή από 0-2 σε ευρωπαϊκό αγώνα, στο 3-2 με την Κραϊόβα

Επέστρεψε σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από το 1998 και έπαιξε μέσα στον μήνα Απρίλιο για πρώτη φορά μετά τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77!

Έφερε τους πιο πολλούς βαθμούς στην Ελλάδα για το 2025-26, συνολικά 17.500 (δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 13.250.

Έκανε άλμα από τη θέση 160 του UEFA Ranking στη θέση 84

Ρεκόρ 49 ετών στις νίκες σε κυρίως φάση: 6 νίκες χωρίς προκριματικά

Η ΑΕΚ έφτασε τις 6 νίκες στην κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, χωρίς να υπολογίζονται τα προκριματικά, και ξεπέρασε την ιστορική επίδοση της σεζόν 1976/77, που είχε σταματήσει στις 5.

Μετά από 8 αναμετρήσεις, πέτυχε την πρώτη ιστορικά νίκη της απέναντι στην Άντερλεχτ, κλείνοντας μια μακρά αρνητική παράδοση