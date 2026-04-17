ΑΕΚ: Πρώτη η Allwyn Arena σε προσέλευση οπαδών στις ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League

Η ΑΕΚ έδωσε τεράστια “μάχη” κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο, μέσα σε μια κατάμεστη Allwyn Arena και μάλιστα έφτασε σε σκορ παράτασης (3-0) πριν δεχθεί το καθοριστικό τέρμα των Ισπανών που διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και που τους έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Ο κόσμος της ΑΕΚ έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την πίστη του στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, δημιουργώντας μια “καυτή” ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena, κάτι που σχολιάστηκε ακόμα και από παίκτες της Ράγιο Βαγεκάνο.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ 0μαζί με τους περίπου 1.500 της Ράγιο Βαγεκάνο- έχουν να υπερηφανεύονται, πως κατέκτησαν και την σχετική πρωτιά στις ρεβάνς των προημιτελικών.

Συγκεκριμένα, 31.100 φίλαθλοι βρέθηκαν στην Allwyn Arena για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το εντυπωσιακό ματς.

Το γήπεδο της ΑΕΚ ήταν αυτό με την μεγαλύτερη προσέλευση στους δεύτερους αγώνες των προημιτελικών του Conference League, αφού ξεπέρασε και τους 30.631 που βρέθηκαν στον αγώνα του Στρασβούργου κόντρα στη Μάιντς.

Η προσέλευση οπαδών στις ρεβάνς των προημιτελικών:

ΑΕΚ – Ράγιο: 31.100

Στρασβούργο – Μάιντς: 30.631

Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας: 21.045

Αλκμάαρ – Σακτάρ: 15.439