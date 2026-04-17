ΑΕΚ: Πρώτη η Allwyn Arena σε προσέλευση οπαδών στις ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League

Η ΑΕΚ έδωσε τεράστια “μάχη” κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο, μέσα σε μια κατάμεστη Allwyn Arena και μάλιστα έφτασε σε σκορ παράτασης (3-0) πριν δεχθεί το καθοριστικό τέρμα των Ισπανών που διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και που τους έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.
Ο κόσμος της ΑΕΚ έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την πίστη του στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, δημιουργώντας μια “καυτή” ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena, κάτι που σχολιάστηκε ακόμα και από παίκτες της Ράγιο Βαγεκάνο.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ 0μαζί με τους περίπου 1.500 της Ράγιο Βαγεκάνο- έχουν να υπερηφανεύονται, πως κατέκτησαν και την σχετική πρωτιά στις ρεβάνς των προημιτελικών.
Συγκεκριμένα, 31.100 φίλαθλοι βρέθηκαν στην Allwyn Arena για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το εντυπωσιακό ματς.
Το γήπεδο της ΑΕΚ ήταν αυτό με την μεγαλύτερη προσέλευση στους δεύτερους αγώνες των προημιτελικών του Conference League, αφού ξεπέρασε και τους 30.631 που βρέθηκαν στον αγώνα του Στρασβούργου κόντρα στη Μάιντς.
Attendances | UECL QF, Leg 2 (16 Apr)— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 17, 2026
31,100 AEK Athens v Rayo Vallecano
30,631 Strasbourg v Mainz 05
21,045 Fiorentina v Crystal Palace
15,439 AZ v Shakhtar Donetsk pic.twitter.com/pgNBWMepeO
Η προσέλευση οπαδών στις ρεβάνς των προημιτελικών:
ΑΕΚ – Ράγιο: 31.100
Στρασβούργο – Μάιντς: 30.631
Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας: 21.045
Αλκμάαρ – Σακτάρ: 15.439