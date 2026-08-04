Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα των προκριματικών του Champions League

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και θέλει να πάρει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην Ολλανδία.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν θα διεξαχθεί στο φαληρικό στάδιο την απόψε (04/08/26) στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

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Να θυμίσουμε ότι οι Πειραιώτες σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν στα διπλά ματς με τους Ολλανδούς έχουν εξασφαλισμένη τη θέση τους στη League Phase του Europa League.

Σε περίπτωση πρόκρισης θα αναμετρηθεί με το νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στα πλέι οφ της διοργάνωσης για να παλέψει για τη δεύτερη διαδοχική συμμετοχή του στη League Phase.