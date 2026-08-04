Ολυμπιακός: Η Λιλ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι

Ο Μεχντί Ταρέμι φαίνεται πως είναι κοντά στην αποχώρηση από τον Ολυμπιακό, μιας και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα ματς με τη Ναϊμέγκεν και η Λιλ ενδιαφέρεται για να τον κάνει δικό της.

Η Λιλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση του Μεχντί Ταρέμι, σύμφωνα με δημοσίευμα από την πατρίδα του επιθετικού του Ολυμπιακού, στο οποίο αναφέρεται πως ο ίδιος δεν επιθυμεί να παραμείνει στους Πειραιώτες αν δεν έχει θέση βασικού.

Ο Ιρανός επιθετικός που αγωνίστηκε με την Εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ την περσινή σεζόν μεταπήδησε στον Ολυμπιακό από την Ίντερ έναντι 2.000.000 ευρώ και σε 39 συμμετοχές βρήκε 16 φορές τα δίχτυα και μοίρασε 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.