ΠΑΟΚ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μεταγραφικός στόχος των Ντόρτμουντ, Γιουβέντους και Τσέλσι

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκίνησε τρομερά τη σεζόν με τον ΠΑΟΚ και με βάση το ρεπορτάζ του Ιταλού, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, έχει βρεθεί στη μεταγραφική λίστα συλλόγων όπως η Γουβέντους, η Ντόρτμουντ και η Τσέλσι.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, φαίνεται πως συνεχίζει να παρακολουθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς είναι ο σύλλογος που δείχνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ.

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Στο παιχνίδι για την απόκτηση του 23χρονου ποδοσφαιριστή βρίσκονται και οι Γιουβέντους και Τσέλσι και μένει να φανεί αν κάποιος από τους τρεις κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους θα μετουσιώσει σε επίσημη πρόταση το ενδιαφέρον του.

Ο Κωνσταντέλιας στην καριέρα του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έχει αγωνιστεί σε 188 ματς και έχει σκοράρει 44 φορές, ενώ έχει μοιράσει 26 ασίστ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός κάθε καλοκαίρι φέρνει προτάσεις μεταγραφής στο «δικέφαλο του Βορρά», όμως μέχρι στιγμής καμία δεν έχει ικανοποιήσει τα «θέλω» του συλλόγου και μένει να φανεί αν πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.