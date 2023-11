Η Premier League είναι ίσως το πιο οργανωμένο πρωτάθλημα στον πλανήτη, αλλά ακόμη και σε αυτό δεν λείπουν τα λάθη, με την Άρσεναλ να κάνει μία… γκάφα ολκής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, η Άρσεναλ έστειλε την ομάδα κάτω των 19 ετών του συλλόγου, σε λάθος πόλη, για το πρωτάθλημα U19 της Premier League.

Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή των “κανονιέρηδων” ταξίδεψε στο Μπόρνμουθ αντί για το Μπράιτον, με αποτέλεσμα να υπάρξει αναγκαστική αναβολή του αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.

❌🚐 Arsenal’s u18 game away to Brighton today was postponed. The team bus travelled to Bournemouth instead of Brighton, reports @jeorgebird.



The game will now be played at a later date following the mistake. 😅 pic.twitter.com/DKnzFLACEO