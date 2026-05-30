Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 1-1 (4-3 στα πέναλτι): Δεύτερο σερί Champions League για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε

Η Παρί Σεν Ζερμέν απάντησε στο τέρμα του Κάι Χάβερτς με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντεμπελέ (1-1), ο τελικός του Champions League οδηγήθηκε στην παράταση και στα πέναλτι, με τους Γάλλους να κατακτούν το τρόπαιο (4-3).

Η Άρσεναλ κατάφερε να μείνει αήττητη στο φετινό Champions League, αλλά δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει την πρώτη κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Η Παρί Σεν Ζερμέν ισοφάρισε τους Λονδρέζους, έστειλε τον τελικό της Βουδαπέστης στα πέναλτι και επικράτησε με 4-3, με τον Γκάμπριελ να έχει την καθοριστικά άστοχη εκτέλεση και τον Λουίς Ενρίκε να κατακτά για 3η φορά το τρόπαιο με τα… μεγάλα αυτιά.

Το live του τελικού του Champions League

Η αναμέτρηση…

Με τη σέντρα του τελικού, η Άρσεναλ πίεσε ψηλά την Παρί Σεν Ζερμέν στο χώρο του κέντρου και μόλις στο 6′ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Μαρκίνιος έδιωξε την μπάλα πάνω στον Τροσάρ, από την κόντρα ο Χάβερτς την πήρε έτρεξε στον κενό χώρο από τα αριστερά, πάτησε περιοχή από και με ένα δυνατό σουτ την έστειλε στον ουρανό των διχτυών του Σαφόνοφ.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η Παρί Σεν Ζερμέν ανέλαβε τα ηνία του αγώνα και πίεσε από τις πτέρυγες, με τον Κβαρατσχέλια να είναι πηγή κινδύνου για την άμυνα της Άρσεναλ. Οι “κανονιέρηδες” οπισθοχώρησαν αρκετά στον αγωνιστικό χώρο μετά από το γκολ του Χάβερτς, ψάχνοντας τις αντεπιθέσεις και προσπαθώντας να μην αφήσουν αμυντικά κενά.

Παρά την υπεροχή της, η γαλλική ομάδα δεν μπόρεσε να φτιάξει μια μεγάλη φάση (στο 12′ ο Γκάμπριελ έδιωξε τελευταία στιγμή την μπάλα σε κόρνερ, πριν ο Κβαρατσχέλια σουτάρει από τη μικρή περιοχή). Μάλιστα, η Άρσεναλ ήταν αυτή που στο 27′ δημιούργησε μια σημαντική φάση για γκολ. Ο Σάκα έκανε ένα επικίνδυνο γύρισμα από τα δεξιά και ο Σαφόνοβ πρόλαβε τον Τροσάρ πριν κάνει την προβολή. Ακολούθως ο Μαρκίνιος χτύπησε άθελά του τον Ουκρανό πορτιέρε, που δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και συνέχισε να παίζει.

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνέχισε να πιέζει για να φέρει στα ίσα τον τελικό. Ήταν κυρίαρχη, αλλά η Άρσεναλ έβγαλε απίστευτη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο και με πολυπρόσωπη άμυνα, δεν επέτρεψε στη γαλλική ομάδα να απειλήσει τα καρέ της. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε την πρώτη της καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο στο 43′, με τον Μέντες να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή -αποφεύγοντας από τον Μοσκέρα- να κάνει το γύρισμα, με τον Ινκαπιέ να διώχνει άτσαλα και τον Ρουίθ να στέλνει την μπάλα άουτ με κεφαλιά.

Η τελευταία φάση του 45λέπτου πάντως ανήκε στην Άρσεναλ. Στο 45+3′ και μετά από υπέροχη συνεργασία Μοσκέρα, Σάκα, Έντεγκαρντ και κάθετη πάσα του τελευταίου, ο Χάβερτς δεν κατάφερε να σκοράρει από πολύ πλεονεκτική θέση, αφού ο Μαρκίνιος έβαλε σωτήριο τάκλιν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κυκλοφόρησε την μπάλα σε ολόκληρο το πλάτος του αγωνιστικού χώρου στο ξεκίνημα της επανάληψης, προσπαθώντας να βρει κενούς χώρους στην άμυνα της Άρσεναλ. Οι “κανονιέρηδες” πίεσαν και πάλι ψηλά, αλλά παράλληλα έβγαλαν και εκνευρισμό με κάποιες αποφάσεις του διαιτητή, σε φάουλ (Μοσκέρα και Σάκα πήραν τις πρώτες κίτρινες στον αγώνα).

Στο 63′ όμως ο Κβαρατσχέλια ανετράπη από τον Μοσκέρα στην περιοχή της Άρσεναλ και ο Ζίμπερτ έδωσε πέναλτι, χωρίς να δώσει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη των Λονδρέζων (υπήρξε και σχετικός έλεγχος από το VAR). Ο Ντεμπελέ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Ράγια για το 1-1.

Το μομέντουμ ήταν ξεκάθαρα υπέρ της Παρί Σεν Ζερμέν, με την Άρσεναλ να ρίχνει την ίδια στιγμή στο ματς τους Τίμπερ και Γιόκερες και να βγάζει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις κινήσεις της. Στο 77′ όμως η Παρί άγγιξε το γκολ. Ο Κβαρατσχιέλια πήρε κόντρα από τον Τίμπερ, έφυγε στην αντεπίθεση, πάτησε στην περιοχή και έκανε το σουτ, ο Λιούις-Σκέλι έβαλε την κόντρα και η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και πέρασε εκτός.

Με τον τελικό να μπαίνει στο τελευταίο του λεπτό, οι δυο ομάδες προχώρησαν σε αλλαγές (Μαρτινέλι και Μαντουέκε αντικατέστησαν Τροσάρ και Σάκα για την Άρσεναλ, ενώ ο κουρασμένος -πλέον- Κβαρατσχέλια έδωσε τη θέση του στον Μπαρκολά). Η τελευταίες καλές φάσεις του 90λεπτου ήρθαν από την Παρί Σεν Ζερμέν. Στο 89′ ο Ντουέ κατέβασε υπέροχα την μπάλα και έστρωσε στον Βιτίνια, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση, έστειλε την μπάλα να περάσει εκατοστά πάνω από την εστία του Ράγια. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπαρκολά πήρε την κάθετη, έφτασε στην αντίπαλη περιοχή αλλά έστειλε την μπάλα άουτ με κοντινό σουτ.

Ο τελικός του Champions League έφτασε στην παράταση, με την Άρσεναλ να έχει μια ελαφρά υπεροχή και τις δυο ομάδες να μη φτιάχνουν κάποια μεγάλη ευκαιρία. Στο 102′ πάντως οι Λονδρέζοι φώναξαν για πέναλτι, σε μαρκάρισμα στον Μαντουέκε, με τον διαιτητή να μη δίνει κάτι, όπως και το VAR. Αν και δεν έπαιξαν συντηρητικά, οι δυο ομάδες δεν μπόρεσαν να φτιάξουν άλλη φάση. Ο μικροτραυματισμός του Ινκαπιέ των Λονδρέζων -που δεν είχαν δικαίωμα νέας αλλαγής- ήταν ένα πρόβλημα, που όμως δεν τους στοίχισε. Το σουτ του Γιόκερες στο 120′ (η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ) ήταν η τελευταία καλή στιγμή του ματς, πριν πάει στα πέναλτι.

Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Έζε αστόχησε πρώτος στέλνοντας την μπάλα άουτ, όμως στο αμέσως επόμενο πέναλτι ο Ράγια απέκρουσε την προσπάθεια του Μέντες. Με το σκορ στο 4-3 υπέρ της Παρί, ο Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες είχε την τελευταία εκτέλεση στην οποία έστειλε την μπάλα ψηλά αουτ και τους Παριζιάνους στα… ουράνια!

Η διαδικασία των πέναλτι

Γκονσάλο Ράμος (Παρί Σ.Ζ.) 1-0

Γκιόκερες (Άρσεναλ) 1-1

Ντουέ (Παρί Σ.Ζ.) 2-1

Έζε (Άρσεναλ) Άουτ

Μέντες (Παρί Σ.Ζ.) Απόκρουση Ράγια

Ράις (Άρσεναλ) 2-2

Χακίμι (Παρί Σ.Ζ.) 3-2

Μαρτινέλι (Άρσεναλ) 3-3

Μπεράλντο (Παρί Σ.Ζ.) 4-3

Γκάμπριελ (Άρσεναλ) Αουτ

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ – Χακίμι, Μαρκίνιος (106’ Μπεράλντο), Πάτσο, Μέντες – Ρουίθ (96’ Ζαΐρ Εμερί), Νέβες, Βιτίνια (106’ Ζαμπάρνι) – Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια (83’ Μπαρκολά), Ντουέ.

Άρσεναλ (Αρτέτα): Ράγια – Μοσκέρα (67’ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ- Ράις, Λιούις Σκέλι (91’ Θουμπιμέντι), Έντεγκαρντ (67’ (Γιόκερες) – Σάκα (83’ Μαρτινέλι), Τροσάρ (83’ Μαντουέκε), Χάβερτς (91’ Έζε).

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν

Τέταρτος: Σάρερ

VAR: Ντάνκερτ

AVAR: Σρούντερ