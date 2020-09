Ο Ομπαμεγιάνγκ δεν το… κουνάει από την Άρσεναλ. Ο Γκαμπονέζος επιθετικός ανανέωσε με τους “κανονιέρηδες”.

Παραμένει… κάτοικος Λονδίνου. Νέο τριετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ υπέγραψε ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη (15.09.2020) οι “κανονιέρηδες”.

Με αυτό τον τρόπο οι «κανονιέρηδες» έβαλαν τέλος στην φημολογία περί πιθανής αποχώρησης του στράικερ από την Γκαμπόν μετά τη λήξη του ισχύοντος συμβολαίου του (καλοκαίρι του 2021), με τον Μικέλ Αρτέτα να κρατάει στο ρόστερ της Άρσεναλ το πιο ισχυρό επιθετικό όπλο της ομάδας.

«Δεν είχα ποτέ κάποια αμφιβολία για να υπογράψω σε αυτό το σπουδαίο κλαμπ» δήλωσε ο Ομπαμεγιάνγκ και πρόσθεσε: «Χάρις στους οπαδούς μας, στους συμπαίκτες μου, την οικογένειά μου και όλους στο σύλλογο αισθάνομαι ότι ανήκω εδώ.

Πιστεύω στην Άρσεναλ. Μπορούμε να επιτύχουμε μεγάλα πράγματα ενωμένοι. Έχουμε κάτι σπουδαίο εδώ και θεωρώ ότι τα καλύτερα έρχονται για το σύλλογο.»

This is where you belong, Auba ❤️



🤝 @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf