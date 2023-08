Το νέο σύστημα με τα εισιτήρια στην έδρα της Άρσεναλ, προκάλεσε μπάχαλο έξω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Άρσεναλ υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην πρεμιέρα της φετινής Premier League, αλλά ο αγώνας δεν ξεκίνησε στις 14:30 ώρα Ελλάδας όπως ήταν προγραμματισμένος. Οι “κανονιέρηδες” λάνσαραν το ηλεκτρονικό εισιτήριο, με τους οπαδούς τους να μπαίνουν στο γήπεδο μέσω ψηφιακής κάρτας, αλλά το σύστημα δεν άντεξε τους 35.000 και πλέον οπαδούς της.

Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε συνωστισμός έξω από το Emirates και για να μην χάσουν το ματς οι οπαδοί, η σέντρα του αγώνα μεταφέρθηκε για τις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Arsenal moved to full e-ticketing today and the talk outside the ground is that the system has now gone down, leading to these crowding issues.



Things surprisingly calm at the moment but tempers starting to fray slightly. For safety, hope they can open gates soon. pic.twitter.com/AeuYUcJCRq